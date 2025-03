France - Vietnam : Coopération renforcée pour une mobilité durable

Lors de sa récente visite au Vietnam, les 21 et 22 mars, Philippe Tabarot, ministre français chargé des Transports, a rencontré les acteurs clés du secteur pour échanger sur les projets en cours, la coopération bilatérale et la mobilité durable.

>> Le Premier ministre reçoit le ministre français chargé des Transports

>> Les entreprises françaises intéressées par le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud

>> La France prête à transmettre au Vietnam son expertise ferroviaire de ligne à grande vitesse

Photo : VNA/CVN

En amont de la visite du président Emmanuel Macron à Hanoï, cette mission a été l’occasion de réaffirmer les liens solides entre les deux pays dans ce domaine. Le ministre français a souligné l’importance de la collaboration entre la France et le Vietnam, notamment après la signature d’un mémorandum d’entente en 2024 visant à renforcer la coopération dans le secteur des transports.

Durant son séjour, Philippe Tabarot a été reçu par le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a aussi rencontré le ministre de la Construction, Trân Hông Minh. Il a également pris part à l’inauguration du premier séminaire franco-vietnamien sur la grande vitesse. Cet événement a permis de poser les bases d’une coopération renforcée dans le secteur des transports, un domaine où la France met en avant son expertise.

Photo : VNA/CVN

Parmi les projets emblématiques de la coopération franco-vietnamienne figure la ligne 3 du métro de Hanoï, reliant Nhôn à la gare centrale. La section aérienne est désormais opérationnelle, tandis que la partie souterraine devrait bientôt être achevée. Philippe Tabarot s’est félicité de l’avancement du projet et a exprimé l’espoir que la même coopération se poursuivra pour sa phase finale.

"Il s'agissait d'une volonté forte de plusieurs partenaires, et la France a souhaité accompagner le Vietnam dans ce projet à travers divers financements et entreprises françaises", a-t-il souligné, tout en saluant la contribution d’acteurs majeurs tels que la Régie autonome des transports parisiens (RATP), Sistra et Alstom à ce projet ambitieux.

Selon le ministre, cette coopération illustre la confiance mutuelle entre les deux pays et démontre la pertinence du savoir-faire français dans la réalisation de grandes infrastructures de transport. Il a exprimé le souhait que les entreprises françaises puissent "continuer à participer à ce projet", soulignant que le Vietnam devra poursuivre l’extension de son réseau de transport en commun "à moyen et long terme".

Photo : CTV/CVN

Le Vietnam prévoit la construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Hanoï à Hô Chi Minh-Ville d’ici 2035, un projet ambitieux de 1.500 km. Le ministre français a exprimé sa confiance dans la faisabilité de ce projet, soulignant que la France possède une "expertise avérée" dans le domaine des lignes à grande vitesse.

"Nous avons été les premiers à lancer des lignes à grande vitesse dans les années 1980, ce qui a permis de relier Paris à l’ensemble du territoire, d’améliorer la mobilité des Français et de favoriser le développement économique et touristique de nombreuses régions", a-t-il rappelé, mettant en avant les avancées apportées par cette innovation marquante de l’industrie française.

Photo : Hông Anh/CVN

M. Tabarot a également précisé que le succès de ce projet dépendra d’"une forte volonté politique". La construction d’un tel réseau ferroviaire nécessite également des engagements financiers conséquents et une planification sur plusieurs décennies. L’implication des parties prenantes est essentielle : le Vietnam devra veiller à ce que son projet de grande vitesse bénéficie d’un soutien large et d’une coordination efficace entre les différents acteurs. L’expertise technique est un autre élément clé, exigeant des entreprises qu’elles disposent d’un "savoir-faire unique à chaque étape, que ce soit pour la conception, l’ingénierie, la réalisation ou l’exploitation".

À ce propos, le ministre a mis en avant l’expertise française dans ce secteur. "Nous pouvons accompagner le Vietnam en partageant nos connaissances en matière de génie civil, de gestion du trafic et d’entretien des infrastructures", a-t-il souligné, citant en exemple la coopération entre la France et le Maroc pour la construction de la ligne à grande vitesse reliant Tanger et Casablanca. Ce projet, toujours en cours, doit être achevé à temps pour la Coupe du monde de football 2030 et illustre selon lui un modèle de collaboration "véritablement couronné de succès".

C’est dans cette dynamique que la France pourrait envisager une coopération avec le Vietnam, tout en respectant le fait que ce projet est avant tout porté par le pays. Au-delà de la simple fourniture de technologies, "nous mettons en lumière le transfert de savoir-faire, la formation et l’innovation technologique", a conclu le ministre.

Concernant les défis du changement climatique et de la transition énergétique, Philippe Tabarot a insisté sur le rôle crucial du train à grande vitesse dans la décarbonation des transports. Il a rappelé que le ferroviaire, notamment grâce à "l’électrification", est "l’un des modes de transport les moins polluants". Il a également souligné l’importance d’une approche globale de la décarbonation, qui inclut non seulement le ferroviaire, mais aussi l’aérien et le transport routier. La France, "forte de son expertise", est prête à "accompagner le Vietnam dans ses projets de décarbonation", notamment dans le développement de la grande vitesse.

Photo : Hông Anh/CVN

Philippe Tabarot a exprimé sa conviction que les projets de transport au Vietnam, soutenus par une forte volonté politique et une coopération internationale, contribueront à renforcer la mobilité durable dans le pays. Il a réaffirmé l’engagement de la France à accompagner le Vietnam dans cette ambition, notamment pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

"C’est un effort global à mener, et je sais que la volonté politique est présente, comme l’ont souligné le Premier ministre, le ministre de la Construction, ainsi que le secrétaire général Tô Lâm devant le président Macron lors de sa visite officielle en octobre dernier", a conclu le ministre français.

Hông Anh/CVN