Le nombre d'entreprises de taille intermédiaire a augmenté de 57%

Selon les données de l'OCDE, qui ne fait pas de distinction entre les ETI et les grandes entreprises (entreprises d'au moins 5.000 salariés), la France comptait en 2020 4.882 entreprises de plus de 250 salariés, contre déjà 10.861 en Allemagne et 6.530 au Royaume-Uni en 2018. Selon l'étude publiée mardi 22 avril, cependant, le nombre d'ETI en France est passé de 2.777 en 1994 à 4.363 en 2022, soit +57%, bien que cette dynamique ait été enrayée par la crise de 2008. Leur part dans la valeur ajoutée est passée de 25,5% à 32,3% sur la période (+6,9 points en arrondi), alors que celle des PME a diminué dans les mêmes proportions. De même, la part des ETI dans l'emploi total est passée de 24,4% à 30,2% (+5,8 points), mais celle des PME a rétrogradé, passant de 41,5% à 35,4% (-6,1 points). Dans les deux cas, la part des grandes entreprises est à peu près stable. Les ETI démontrent un renouvellement régulier : chaque année, entre 6% et 14% d’entre elles acquièrent ce statut pour la première fois, le plus souvent issues d'entreprises classées PME l'année précédente.

AFP/VNA/CVN