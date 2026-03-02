Une milice irakienne revendique des attaques de missiles et de drones contre des bases américaines à Erbil

Une milice chiite irakienne a revendiqué dimanche premier mars des attaques de missiles et de drones contre des bases abritant des forces américaines dans la province d'Erbil, dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien, dans le Nord du pays.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une faction pro-Téhéran se faisant appeler les "Gardiens du Sang", affiliée à la Résistance islamique en Irak, une organisation regroupant des milices chiites irakiennes, a déclaré dans deux communiqués distincts que ces attaques avaient été lancées en représailles pour la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei et par solidarité avec Téhéran.

Les médias nationaux iraniens ont confirmé dimanche premier mars qu'Ali Khamenei avait été tué la veille lors de frappes conjointes américano-israéliennes.

Une source sécuritaire kurde a confirmé que le système de défense d'une base militaire proche de l'aéroport international d'Erbil avait intercepté plusieurs drones dimanche soir 1er mars. Aucun blessé ni dégât n'ont été signalés pour l'instant.

Xinhua/VNA/CVN