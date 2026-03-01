Les défenses aériennes des EAU interceptent 137 missiles et 209 drones iraniens

Les Émirats arabes unis (EAU) ont annoncé dimanche 1 er mars que les forces de l'armée de l'air et de la défense aérienne du pays ont intercepté avec succès 137 missiles balistiques et 209 drones lancés par l'Iran.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué, le ministère de la Défense a indiqué que 132 des 137 missiles avaient été détruits, tandis que cinq sont tombés en mer. Sur les 209 drones détectés, 195 ont été interceptés et 14 ont atterri sur le territoire et dans les eaux du pays, causant des dégâts collatéraux limités.

Des débris sont tombés dans des zones dispersées, entraînant des dégâts matériels mineurs sur des installations civiles, a précisé le ministère, ajoutant que les autorités avaient pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public et sécuriser les sites touchés.

"Les autorités d'Abou Dhabi gèrent un incident résultant de l'interception d'un drone qui visait l'aéroport international Zayed, où l'opération d'interception a entraîné la chute de shrapnel, causant le décès d'une personne de nationalité asiatique et sept blessés", a déclaré Abou Dhabi Airports dans un communiqué officiel.

L'Autorité générale de l'aviation civile (GCAA) a indiqué avoir activé des plans d'urgence pour gérer l'impact de l'attaque et assurer la poursuite des opérations du secteur aéronautique.

Environ 20.200 voyageurs ont été affectés par le réaménagement des vols, avec des dispositions d'hébergement temporaire, de repas et de réorganisation des réservations, a précisé la GCAA.

Xinhua/VNA/CVN