Hâu Giang développe des zones de production de riz de haute qualité à faibles émissions

Jusqu’à présent, Hâu Giang (Sud) a achevé la sélection des zones participant au projet, en veillant à ce qu’elles répondent aux critères et soient conformes à la planification provinciale.

Photo : NDEL/CVN

En 2024, la province a mis en œuvre des modèles pilotes à l’échelle provinciale et locale sur une superficie totale de 180 ha, en appliquant des techniques avancées telles que l’irrigation alternée, la production de riz durable selon la norme SRP.

Bien que ces projets pilotes ne soient mis en œuvre que dans quelques coopératives de la province, ils ont déjà montré des résultats positifs pour les agriculteurs en réduisant les coûts d’investissement grâce à la diminution de l’utilisation de semences (en moyenne 20 kg/ha de moins).

De plus, ils ont permis de réduire le nombre de traitements phytosanitaires et la consommation d’eau inutile pour les plants de riz.

En particulier, le rendement des rizières dans le cadre des projets pilotes a augmenté de 0,2 à 0,3 tonne/ha par rapport aux rizières non participantes.

Par ailleurs, ces projets aident les agriculteurs à changer leurs habitudes de production, à créer des produits de qualité répondant aux exigences du marché, tout en garantissant la santé des agriculteurs, des consommateurs et de l’environnement.

En outre, grâce au financement de l’Organisation allemande de coopération pour le développement (projet GIC), Hâu Giang a organisé 25 courtes formations pour les agriculteurs sur la gestion et la réutilisation des résidus de paille, 15 cours de formation en gestion commerciale (FBS) pour les coopératives agricoles, et 15 cours de renforcement des capacités pour les coopératives participant au projet du million d’ha.

Pour la construction des infrastructures nécessaires au projet, les localités de la province entretiennent et réhabilitent certains ouvrages hydrauliques existants et améliorent le réseau de canaux en combinaison avec des routes intercommunales pour faciliter l’irrigation, le drainage, la gestion de l’eau et le fonctionnement des machines agricoles.

Le directeur du Département de l’agriculture et du développement rural de Hâu Giang, Ngô Minh Long, a déclaré que ce projet est important non seulement pour le secteur rizicole de Hâu Giang mais aussi pour toute la région du delta du Mékong.

Il apporte des avantages directs aux agriculteurs et contribue à réduire les impacts négatifs du changement climatique, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la valeur de la chaîne d’approvisionnement du riz de manière durable.

Défis à relever

Cependant, la mise en œuvre efficace de ce projet rencontre encore de nombreux défis.

À Hâu Giang, la plupart des terres agricoles, en particulier les terres rizicoles, sont acides et marécageuses, ce qui complique l’application des techniques d’irrigation alternée.

En termes d’infrastructures, le système de digues et les équipements nécessaires à la production rizicole restent insuffisants. Bien que les projets pilotes aient été réalisés, la mobilisation des entreprises pour un partenariat solide et durable, de la production à la consommation, demeure limitée.

En particulier, l’absence de réglementation claire sur la mesure des émissions et le paiement des crédits carbone limite la participation des agriculteurs et l’efficacité de la construction de la chaîne de valeur du riz à faibles émissions et à croissance verte.

Le changement des pratiques agricoles traditionnelles, notamment la limitation de la combustion des résidus de paille après la récolte, n’a pas encore trouvé un large consensus parmi les agriculteurs.

Le manque de directives détaillées et de politiques de soutien rapide constitue également un obstacle majeur à la mise en œuvre des modèles de production durable.

Un autre défi est l’absence de réglementation claire concernant le rôle des entreprises dans le projet, y compris celles fournissant les intrants agricoles, celles achetant du riz, et celles impliquées dans les crédits de carbone.

Encourager la coopération dans la chaîne de valeur du riz

D’ici 2025, Hâu Giang prévoit de mettre en œuvre le projet sur 28.000 ha de riz de haute qualité à faibles émissions, en se concentrant sur le renforcement des superficies existantes du projet de conversion durable de l’agriculture (VnSAT). D’ici 2030, la province vise à étendre cette superficie à 46 000 ha dans six des huit districts.

Pour la première phase (2024-2025), la province se concentrera sur le renforcement des superficies existantes du projet VnSAT, la formation, la construction de modèles pilotes de production de riz à faibles émissions pour obtenir des crédits de carbone dans les zones de riz certifiées, le renforcement des coopératives, l’entretien de certains ouvrages et l’appel à l’investissement.

Pour la deuxième phase (2026-2030), le projet « Soutien aux infrastructures techniques pour le riz à faible teneur en carbone dans la province de Hâu Giang », dirigé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, sera mis en œuvre.

Il se concentrera sur le développement des infrastructures pour la chaîne de valeur du riz de haute qualité à faibles émissions à travers des investissements dans le système d’irrigation pour améliorer l’efficacité de la gestion de l’eau, la construction de digues régionales combinées au transport pour réduire les coûts et augmenter l’efficacité, le développement et le transfert de technologies, ainsi que le soutien et la gestion du projet.

Le vice-président permanent du Comité populaire de Hâu Giang, Truong Canh Tuyên, lors de la conférence « Promotion de la coopération dans la chaîne de valeur du riz pour la mise en œuvre du projet de développement durable d’un million d’ha de riz de haute qualité à Hâu Giang », organisée récemment par le Département de l’agriculture et du développement rural de Hâu Giang en collaboration avec le journal « Nông nghiêp Viêt Nam » (Agriculture du Vietnam), a évoqué de nombreuses solutions pour aider le secteur agricole de Hâu Giang à surmonter les difficultés dans la mise en œuvre de la chaîne de valeur du riz.

En particulier, lors de la table ronde du séminaire, les intervenants représentant les quatre parties (agriculteurs, entreprises, scientifiques et gouvernement) ont identifié les réalités, les avantages et les défis de la chaîne de valeur du riz et de la coopération entre les quatre parties dans le delta du Mékong en général et à Hâu Giang en particulier, proposant ainsi des solutions pour promouvoir la coopération dans la chaîne de valeur du riz.

Dans l’avenir, la province continuera de produire de manière méthodique et synchronisée, en continuant à développer de grandes zones de culture, à former des coopératives et des organisations d’agriculteurs. Les entreprises seront encouragées à signer des contrats de coopération avec les coopératives, à former et à transférer aux agriculteurs des techniques de culture durable.



