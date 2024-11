L'explosion du commerce en ligne via livestream

Selon le rapport de Decision Lab, le commerce en ligne via livestream explose alors que les Vietnamiens recherchent des expériences d'achat à la fois divertissantes et interactives avec les marques.

Decision Lab vient de publier son dernier rapport Connected Consumer pour le troisième trimestre 2024 afin de clarifier les tendances importantes du paysage numérique florissant au Vietnam.

Livestream continue de révolutionner l'expérience d'achat en ligne au Vietnam alors que les plateformes de commerce direct livestream enregistrent une croissance impressionnante au troisième trimestre 2024. Facebook a la plus forte pénétration du marché avec 62% de part de marché. Parallèlement, TikTok connaît également une croissance rapide, augmentant sa pénétration à 53%.

En particulier, TikTok est désormais devenue la plateforme de streaming en direct la plus populaire, devant Facebook. Les vidéos courtes et les interactions en direct, a permis à cette plateforme de devenir une plateforme de divertissement polyvalente, extrêmement adaptée aux consommateurs vietnamiens. Il s’agit d’une opportunité précieuse pour les marques de profiter du livestream, en offrant une expérience d’achat interactive, en contribuant à accroître la connexion avec les consommateurs et en augmentant les ventes.

Le rapport montre également que le navigateur Côc Côc continue de dominer, aux côtés de Google Chrome et Safari, et conserve une position importante sur le marché des navigateurs Web au Vietnam. Côc Côc se classe au deuxième rang en termes d'utilisation sur PC avec un taux de 59%, juste derrière Google Chrome à 83%. Sur les appareils mobiles, Côc Côc détient également une part de marché importante avec 21%, après Chrome (75%) et Safari (30%).

De plus, Côc Côc se distingue également en termes de satisfaction des utilisateurs. Selon une enquête de Decision Lab, ce navigateur a obtenu un NPS (Net Promoter Score) de 53 sur PC, se plaçant ainsi en deuxième position après Chrome. Notamment, malgré le fait qu'il y ait moins d'utilisateurs mobiles que Chrome et Safari, Côc Côc a le score NPS le plus élevé de 66 sur mobile. Ce niveau de satisfaction et cette volonté de recommander Côc Côc à d’autres montrent le lien fort de Côc Côc avec les utilisateurs, renforçant ainsi sa réputation sur un marché concurrentiel.

"La capacité d’innover et de proposer des fonctionnalités centrées sur l’utilisateur a permis à Côc Côc de combler rapidement l’écart avec ses concurrents mondiaux. Cette tendance montre le potentiel de Côc Côc à gagner davantage de soutien auprès des jeunes amateurs de technologie au Vietnam", a déclaré M. Thue Quist Thomasen, Pdg de Decision Lab.

Dans le secteur de la finance numérique, les applications bancaires ont connu une forte percée au troisième trimestre 2024, avec une augmentation de 10 points d'utilisation, tandis que MoMo est resté en première place avec un taux de pénétration de 69%. Les applications bancaires ont connu une croissance considérable dans toutes les tranches d’âge, en particulier parmi la génération Z en raison de leur préférence pour des services financiers sécurisés et hautement intégrés.

L’augmentation de 5 points de la préférence pour les applications bancaires parmi la génération Z reflète l’importance croissante de la sécurité et de la commodité dans la finance numérique. C’est l’occasion pour les marques de s’associer à ces plateformes pour fournir des solutions financières sécurisées et transparentes qui répondent aux besoins des jeunes utilisateurs

