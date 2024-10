Un projet de riziculture durable pour la région du delta du Mékong

Le Vietnam dispose non seulement de suffisamment de riz pour répondre aux besoins de près de 100 millions d’habitants, mais il est en capacité d'accroître ses exportations de riz et ainsi de limiter les problèmes de sécurité alimentaire avec le monde.

Actuellement, le riz vietnamien compte de nombreuses variétés reconnues parmi les meilleures au monde, avec des caractéristiques parfumées et flexibles, ce qui constitue un grand potentiel et un avantage pour accroître la valeur de la marque de riz vietnamien sur le marché mondial.

Entre janvier et septembre de cette année, les exportations de riz du Vietnam ont atteint 4,37 milliards d'USD, en hausse de 23,5% par rapport à la même période de l'année dernière. La production pour l'exportation a dépassé sept millions de tonnes, soit une augmentation de 9,2%. Le prix moyen à l'exportation du riz a atteint 624 USD/tonne, soit une augmentation de 13,1%.

La production de riz destinée à l'exportation au Vietnam en 2024 sera principalement concentrée dans les provinces du delta du Mékong, l'une des régions les plus fertiles du pays, souvent qualifiée de "grenier à riz" du Vietnam. L'exportation de riz joue ainsi un rôle crucial dans le développement économique, tant pour cette région que pour l'ensemble du pays.

Contributions importantes au marché d’exportation

Le delta du Mékong a une superficie naturelle de 4,092 millions d'hectares, dont 2,57 millions d'hectares de terres utilisées pour la production agricole, et constitue la principale région de production de riz du Vietnam.

La production de riz dans la région ces dernières années est restée stable à 24-25 millions de tonnes, représentant plus de 50% de la production nationale de riz. La production de riz pour l'exportation de la région représente plus de 90% de la production d'exportation de riz totale du pays, créant des emplois et des revenus pour des millions de ménages de la région.

Les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce montrent qu'en 2024, la quantité totale de riz exportée devrait rester supérieure à huit millions de tonnes, dont 7,6 millions de tonnes provenant de la seule région du delta du Mékong.

Les exportations de riz de la région du delta du Mékong visent de principaux marchés comme la Chine, les Philippines, la Malaisie et la Côte d'Ivoire et aussi de nouveaux marchés à fort potentiel comme la Russie, l'Algérie, l'Angola, les Émirats arabes unis...

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural estime que la capacité de production du riz a fortement augmenté en 2024 et que la valeur des exportations devrait dépasser cinq milliards d'USD pour l'ensemble de l'année. En particulier, dans les villes et provinces de la région du delta du Mékong, la production du riz a augmenté malgré la diminution des superficies plantées par rapport à 2023.

La superficie totale des cultures de trois récoltes annuelles dans le delta du Mékong en 2024 est estimée à environ 3,8 millions d'hectares ; la production de paddy est supérieure à 24 millions de tonnes avec une productivité est supérieure à 63 tonnes/ha. Dans la région, la superficie de production de riz a diminué de plus de 16.000 ha par rapport à 2023, mais la production a augmenté de plus de 11.000 tonnes, assurant la consommation intérieure et l'exportation.

La raison de ce gain de productivité est liée notamment à la mise en oeuvre par plusieurs localités de la région du projet "développement durable d'un million d'hectares de riz spécialisé de haute qualité et à faibles émissions associé à une croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030". Ce projet a aidé non seulement les agriculteurs à augmenter leurs bénéfices de plus de 20%, mais a réduit également les émissions de 5 à 10 tonnes d'équivalent CO2/ha.

À ce jour, le delta du Mékong a déployé sept modèles (sur un total de 333,5 hectares) pour la récolte de l'été-automne 2024 dans cinq villes et provinces que sont Cân Tho, Soc Trang, Trà Vinh, Dông Thap et Kiên Giang.

En tant que province possédant la plus grande superficie rizicole du pays, Kiên Giang produit 4,3 millions de tonnes de riz par an. Depuis 2024, la province met en production 60.000 hectares dans le cadre du projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité. La superficie enregistrée pour la participation à ce projet s'étend jusqu'à 200.000 hectares, divisée en deux phases.

Selon l'évaluation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, de nombreuses entreprises de la région du delta du Mékong ont participé à la fourniture d'intrants et de services pour la production et à l'achat de produits pour les agriculteurs du projet.

Grand enjeu : un million d'hectares de riz de haute qualité

Malgré ces réussites, de nombreuses difficultés subsistent dans la région du delta du Mékong. On peut citer l'absence de nombreuses zones de culture rizicole concentrées et à grande échelle avec des liens et une coopération tout au long de la chaîne de valeur entre les riziculteurs, les coopératives et les entreprises. Ou encore l'utilisation abondante d'engrais et de pesticides chimiques qui nuisent à l'environnement et augmentent les émissions de gaz à effet de serre...

Par ailleurs, ces derniers temps, les exigences du marché se sont accrues, et les réglementations des pays importateurs sont devenues plus strictes, imposant une amélioration de la qualité du riz et une garantie de la sécurité alimentaire, notamment en limitant l'utilisation d'intrants chimiques et en réduisant les émissions. De plus, lors de la COP26, le Premier ministre s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

C'est dans ce contexte que le gouvernement a approuvé le projet "Développement durable d'un million d'hectares spécialisés dans la culture du riz de haute qualité et à faibles émissions associé à une croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030".

Le projet apporte non seulement des bénéfices directs à près de 1,5 million d'agriculteurs, mais contribue également à faire du Vietnam un pays responsable vis-à-vis de la sécurité alimentaire mondiale et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le projet est associé à la réorganisation du système de production tout au long de la chaîne de valeur, à l'application de processus agricoles durables pour augmenter la valeur, développer durablement l'industrie du riz, améliorer la production et l'efficacité commerciale, et augmenter les revenus et améliorer la vie des riziculteurs, protéger l'environnement et s'adapter au changement climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En cas de succès, ce modèle dans le delta du Mékong sera étendu à l'ensemble du pays, dans le but de faire du "développement vert, émissions réduites, haute qualité" la marque du riz vietnamien.

Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan, la production de riz est une industrie clé, contribuant non seulement à assurer la sécurité alimentaire nationale, mais également à soutenir le développement économique du pays tout en démontrant la responsabilité du Vietnam vis-à-vis du système alimentaire international.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural estime que le capital total nécessaire à la mise en œuvre du projet est d'environ 800 millions d'USD. La Banque mondiale (BM) a accepté de sélectionner le projet comme l'un des projets clés dans la région Asie-Pacifique et accordera au Vietnam un prêt de 500 millions d'USD.

