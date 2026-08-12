De drones à l'aéroport de Tân Son Nhât : 73 vols directement impactés

Concernant l'apparition de véhicules aériens sans pilote (UAV/drones) à proximité de l'aéroport de Tân Son Nhât le soir du 11 août, la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (Vietnam Air Traffic Management Corporation -VATM) a rapporté que 73 vols ont été directement affectés. Plusieurs appareils ont été contraints de patienter en vol ou d'atterrir sur des aéroports de dégagement afin de garantir la sécurité.

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Selon la VATM, des drones ont été détectés à deux reprises durant plus de deux heures, perturbant les opérations. Face à cette situation, la VATM a simultanément déployé des solutions de contrôle local et de régulation du flux de la circulation aérienne. La première priorité a été accordée à la sûreté, tout en limitant les répercussions en chaîne sur les activités aéronautiques.

Photo : VNA/CVN

La VATM a contacté les centres de régulation de Thaïlande et de Chine pour demander le respect des créneaux CTOT (Calculated Take-Off Time ou heure de départ calculée) des vols internationaux. Plus de 50 vols ont dû patienter, dont 27 ont été déroutés vers des pistes de secours, car l'aéroport a cessé d'accueillir des avions pour assurer la sécurité. Ces mesures empêchent tout rapprochement d'aéronef tant que les conditions requises ne sont pas remplies.

Auparavant, de nombreux vols à destination et en provenance de l'aéroport de Tân Son Nhât ont été perturbés suite à la détection d'un drone dans la zone aéroportuaire le soir du 11 août.

À l'avenir, la VATM prévoit de réviser ses protocoles d'urgence, de renforcer la formation des contrôleurs aériens et d'améliorer les capacités de détection précoce des drones. Cette approche proactive permettra de mieux évaluer l'impact de ces nouvelles menaces, de réduire la pression sur l'aéroport de Tân Son Nhât et de protéger durablement la sécurité de la navigation aérienne civile.

VNA/CVN