Système de soins préhospitaliers d'urgence déployé à l'échelle nationale

L'ensemble du système de santé déploiera un service de soins préhospitaliers d'urgence dès l'année prochaine, dans le cadre d'un projet gouvernemental récemment approuvé.

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Photo : VNA/CVN

Ce projet de développement du système de soins préhospitaliers d'urgence pour la période 2026-2030 vise à garantir que 100% des appels d'urgence soient reçus et traités avec des conseils médicaux appropriés et un déploiement des secours rapide, en fonction de la situation et des besoins pratiques.

À partir de 2027, la plateforme nationale de gestion des urgences préhospitalières sera mise en service. Elle connectera les données aux systèmes d'appel d'urgence 113, 114 et 115 afin de faciliter le déploiement rapide des secours et d'améliorer l'accès du public aux services d'urgence.

L'objectif global est de mettre en place un système de soins préhospitaliers d'urgence moderne et synchronisé, capable de garantir la réception, le traitement et l'acheminement rapides des appels d'urgence.

Toutes les provinces et villes du pays sont tenues de mettre en place des réseaux d'urgence adaptés aux spécificités locales et aux besoins en soins d'urgence.

Des mécanismes de coordination interinstitutionnels seront également établis entre le secteur de la santé, la police, l'armée, les services d'incendie et de secours, les services de recherche et de sauvetage et les autorités locales. Ces mécanismes permettront de recevoir les informations, de déployer les services d'urgence, d'intervenir sur les lieux d'incident, de prodiguer les premiers soins et les soins d'urgence, ainsi que de transporter et de prendre en charge les patients.

Au moins 75% du personnel médical des centres de santé communaux devra recevoir une formation aux soins préhospitaliers d'urgence.

Les connaissances de base en secourisme et en intervention d'urgence seront diffusées auprès d'au moins 3 % de la population, et au moins 1% de la population bénéficiera d'une formation pratique aux premiers secours et aux gestes d'urgence de base.

Le projet vise également à investir dans au moins une ambulance standard pour 100.000 habitants et à la déployer au sein du système de soins préhospitaliers d'urgence.

La qualité de ces services devrait également être améliorée, l'objectif étant de garantir l'envoi d'une ambulance dans les cinq minutes suivant la décision d'en déployer une en cas d'urgence vitale.

Le Dr Ha Anh Duc, directeur général du Département de l'administration des services médicaux du ministère de la Santé, a déclaré que le développement du système de soins préhospitaliers d'urgence nécessiterait des normes nationales uniformes, plutôt que de laisser chaque localité appliquer ses propres critères.

Le ministère de la Santé normaliserait les véhicules d'urgence et les moyens de transport, notamment les ambulances de soins intensifs, les véhicules de transport de patients, les véhicules d'intervention rapide pour les zones urbaines, les véhicules d'urgence aquatiques et les véhicules spécialisés pour les zones isolées et montagneuses.

Il établirait également une distinction claire entre les ambulances assurant les services préhospitaliers d'urgence et les véhicules utilisés uniquement pour le transport de patients de routine.

Les ressources humaines seraient également standardisées, de la composition des équipes d'intervention d'urgence aux programmes de formation des médecins, infirmiers, techniciens et ambulanciers, a-t-il déclaré.

Selon M. Duc, dans de nombreux pays, les ambulanciers font également partie des équipes d'intervention d'urgence et reçoivent une formation spécifique pour prodiguer les premiers soins. Le Vietnam adoptera progressivement ce modèle tout en développant la profession de secouriste et en intégrant une formation paramédicale formelle dans les établissements d'enseignement médical.

Un autre objectif clé du projet est d'améliorer les compétences en secourisme auprès du grand public. Les groupes prioritaires pour la formation sont les enseignants, les étudiants, le personnel des hôtels et restaurants, les employés des piscines, les agents de sécurité et les bénévoles.

M. Duc a affirmé que si les gens savaient reconnaître un arrêt cardiaque, pratiquer un massage cardiaque et appeler les secours correctement, ils pourraient sauver de nombreuses vies avant l'arrivée des secours.

L'expérience de Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville a déjà mis en place un modèle performant de système de prise en charge préhospitalière des urgences.

Le Professeur agrégé Tran Van Thuan, vice-ministre de la Santé, a déclaré que, pionnière dans le développement et la mise en œuvre des services de soins préhospitaliers d'urgence au Vietnam, Hô Chi Minh-Ville avait mis en place un système d'intervention d'urgence multimodal, multicentrique et à plusieurs niveaux, englobant les services d'ambulance routière, fluviale et aérienne.

Ce modèle est conforme aux orientations définies dans le projet national de développement du système de soins préhospitaliers d'urgence, a-t-il précisé.

Le Dr. Nguyen Duy Long, directeur du Centre d'urgences 115 de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué qu'avant 2013, les services d'urgence préhospitaliers de la ville étaient principalement assurés par un seul hôpital couvrant l'ensemble du territoire : initialement l'hôpital général de Saïgon, puis le bâtiment 2 de l'hôpital populaire de Gia Dinh et enfin l'hôpital Trung Vuong. Avec ce modèle centralisé, il était pratiquement impossible d'atteindre les patients dans les zones éloignées du centre-ville, en particulier dans les cas nécessitant une intervention dans la première heure suivant l'accident.

Fin 2013, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a créé le Centre d'urgence 115, placé sous l'autorité du Service municipal de la santé, et a mis en place un réseau d'urgence préhospitalière à l'échelle de la ville. Cette initiative a marqué une transition majeure, passant d'un modèle centralisé à un système en réseau mobilisant les ressources des secteurs de la santé public et privé.

Les hôpitaux disposant du personnel, de l'équipement et de l'expertise nécessaires ont été encouragés à rejoindre le réseau de stations satellites d'urgence 115 afin de réduire les délais d'intervention sur les lieux des incidents, a-t-il précisé.

À la suite de la fusion administrative avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu, le réseau d'urgence préhospitalière de Hô Chi Minh-Ville a continué de s'étendre et compte désormais 73 stations satellites couvrant l'ensemble de la ville.

Le modèle organisationnel actuel repose sur trois modalités : le Centre d'urgence 115 fournissant l'intégralité du personnel, des véhicules et des ambulances ; la coordination et le partage de ressources entre le centre et les stations satellites ; et le déploiement par le centre de personnel d'urgence directement affecté aux stations satellites.

L'extension du réseau a donné des résultats probants. Le nombre d'appels d'urgence a augmenté régulièrement chaque année, témoignant de la confiance croissante du public envers ce service. Rien qu'en 2025, la ligne d'urgence 115 a reçu plus de 400 000 appels, rapporte le journal Thanh Niên (Les jeunes).

Le Dr. Nguyen Duy Long a indiqué que, dans la période à venir, le système d'urgence préhospitalière de Hô Chi Minh-Ville évoluerait vers un modèle multicentrique à plusieurs niveaux, avec la création de centres d'urgence supplémentaires dans les zones de Tan Kiên, de Thu Duc et de l'ancien district de Can Gio, tout en étendant le réseau aux zones de Binh Duong et de Ba Ria-Vung Tau.

Le centre coordonnerait également ses activités avec l'Hôpital militaire 175 pour développer des services d'évacuation sanitaire aérienne destinés aux zones insulaires et au large, a-t-il ajouté.

Il a précisé que le système d'urgence préhospitalière serait structuré en quatre niveaux. Le premier serait composé du personnel spécialisé du Centre d'urgence 115. Le deuxième correspondrait au réseau de stations satellites rattachées aux hôpitaux, tandis que le troisième s'appuierait sur le système de santé de proximité, notamment les postes de santé dotés d'équipements et de personnel adéquats. Le quatrième niveau serait constitué d'un réseau communautaire impliquant la Croix-Rouge, les agents de santé communautaires et des habitants formés aux premiers secours. Les objectifs stratégiques de la ville seraient alignés sur les orientations du ministère de la Santé, a-t-il déclaré.

Recommandations

Le Professeur associé Tang Chi Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, a exhorté le ministère de la Santé à publier ou à actualiser rapidement la réglementation régissant les soins d'urgence préhospitaliers, soulignant que de nombreux aspects du service ont évolué dans la pratique mais manquent d'une base juridique suffisante pour leur mise en œuvre.

Selon Tang Chi Thuong, la réglementation relative aux véhicules d'urgence doit être actualisée en priorité. Le système d'intervention d'urgence doit désormais englober non seulement les ambulances conventionnelles, mais aussi divers autres types de véhicules, tels que les deux-roues d'intervention d'urgence, les véhicules transportant des spécialistes en médecine d'urgence, les véhicules de transport de patients ordinaires et les ambulances équipées pour la réanimation avancée. Chaque catégorie devrait faire l'objet d'une réglementation spécifique concernant l'équipement, le personnel et le champ d'intervention.

Il a également préconisé une distinction claire entre les véhicules de transport de patients et les ambulances d'urgence, car tous les transferts de patients ne nécessitent pas l'utilisation de signaux d'urgence. Une définition précise des normes, des fonctions et du domaine d'intervention de chaque type de véhicule permettrait d'optimiser l'utilisation des ressources tout en renforçant la sécurité routière.

Tang Chi Thuong a par ailleurs proposé de passer d'une approche fondée sur le volontariat ou l'incitation à une participation obligatoire au réseau d'urgence préhospitalière.

"Les hôpitaux dotés d'un service d'urgence devraient être tenus de participer à ce réseau et de respecter les normes en matière de personnel, de véhicules et d'équipement. Les conducteurs d'ambulances devraient également être tenus de suivre une formation aux soins d'urgence de base et d'être qualifiés pour assister les équipes médicales lors des interventions d'urgence et du transport des patients", a-t-il ajouté.

VNA/CVN