Hanoï fournira des manuels scolaires gratuits à partir de l’année scolaire 2026-2027

La ville de Hanoï prévoit de fournir gratuitement des manuels scolaires aux élèves de l’enseignement général à partir de l’année scolaire 2026-2027, tout en mettant en place diverses autres mesures de soutien à la rentrée.

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Photo : VNA/CVN

Cette politique a été annoncée dans un document officiel récemment signé par Vu Thu Hà, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Hanoï.

En vertu de ce document, le Service municipal de l’éducation et de la formation collaborera avec le Service municipal des finances pour accompagner les quartiers, les communes et les établissements scolaires dans la mise en œuvre des politiques de soutien aux élèves adoptées par les autorités centrales et le Conseil populaire municipal.

Ces mesures comprennent une aide aux frais de scolarité pour les enfants d’âge préscolaire et les élèves de l’enseignement général, une aide en riz et en fournitures scolaires pour les élèves des internats destinés aux minorités ethniques, ainsi qu’un soutien pour les repas des élèves en régime de demi-pension dans les écoles primaires.

Le Service de l’éducation et de la formation a été chargé d’élaborer une feuille de route détaillée pour la fourniture gratuite de manuels scolaires d’enseignement général. Ce plan précisera les phases de mise en œuvre par année scolaire et par niveau d’enseignement, les bénéficiaires éligibles, les besoins en manuels, les sources de financement, ainsi que les responsabilités et les échéanciers ; il devra être soumis au Comité populaire municipal pour approbation en août 2026.

Il coordonnera également ses actions avec les autorités locales (au niveau des quartiers et des communes) et les établissements scolaires afin de recenser les élèves éligibles, d’évaluer la demande en manuels et d’identifier les ouvrages existants encore utilisables. Ces données serviront de base pour estimer les besoins de financement annuels.

La ville envisagera soit un système d’achat centralisé, soit un système décentralisé impliquant le Service de l’éducation et de la formation, les autorités locales et les établissements d’enseignement, dans le respect de la réglementation sur les appels d’offres.

Des directives seront également émises concernant le prêt et la restitution des manuels, la gestion de ces ouvrages en tant que biens publics, ainsi que le transfert des livres utilisables entre les bibliothèques scolaires.

Parallèlement, le Service de la santé fournira des orientations relatives aux examens de santé périodiques destinés aux enfants d’âge préscolaire (moins de six ans) et aux élèves âgés de six à moins de 18 ans au sein des établissements d’enseignement.

Il incombera aux autorités locales (quartiers et communes) de veiller à ce que tous les élèves et apprenants éligibles, y compris ceux fréquentant des établissements privés, bénéficient des mesures de soutien en temps opportun et conformément à la réglementation.

VNA/CVN