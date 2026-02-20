Hô Chi Minh-Ville

Record de fréquentation à l'aéroport de Tân Son Nhât : plus de 170.000 passagers en une journée

Le 20 février, correspondant au 4ᵉ jour du premier mois lunaire du Nouvel An, l’aéroport international de Tân Son Nhât devrait accueillir plus de 170 000 passagers, dont près de 100.000 arrivées à Hô Chi Minh-Ville, un niveau sans précédent dans l’histoire de cette plateforme aéroportuaire.

Selon les données du centre d’exploitation de l’aéroport, 1.037 vols sont programmés pour cette seule journée. Bien que le nombre de vols au départ et à l’arrivée soit globalement équilibré, le trafic est nettement orienté vers Hô Chi Minh-Ville, avec près de 100.000 passagers à l’arrivée, contre environ 71.000 au départ.

Cette affluence record s’explique notamment par la mise en service, pour la première fois durant la période du Têt, du nouveau terminal national T3. Celui-ci a pris en charge une part significative du trafic, avec 459 vols et près de 67.000 passagers. Le terminal T3 accueille actuellement les vols domestiques de Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines et Sun PhuQuoc Airways, tandis que Vietjet Air continue d’opérer depuis le terminal T1.

Afin de répondre à cette demande exceptionnelle, les autorités aéroportuaires ont autorisé une augmentation des fréquences de vols, en particulier durant la nuit et tôt le matin. Le seuil des 170.000 passagers dépasse ainsi les prévisions initiales, qui anticipaient un pic maximal de 165.000 voyageurs pour les journées des 21 et 22 février.

Pour garantir la fluidité du trafic et la sécurité des opérations, la direction de l’aéroport a renforcé sa coordination avec les unités de services au sol, permettant une gestion optimale des capacités malgré cette affluence record.

