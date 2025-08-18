Dà Nang promet des conditions optimales aux investisseurs pour le développement de sa zone franche

La ville de Dà Nang (Centre) s’engage à créer les conditions les plus favorables à une mise en œuvre rapide, efficace et durable des projets, a déclaré lundi 18 août Trân Chi Cuong, vice-président du Comité populaire municipal.

Trân Chi Cuong a fait cette déclaration lors d’une conférence sur la promotion des investissements dans la zone franche de Dà Nang, à laquelle ont participé plus de 200 délégués, dont des élus municipaux, des représentants d’associations professionnelles et des investisseurs nationaux et étrangers.

Photo : VNA/CVN

Le responsable a souligné que, grâce à son emplacement stratégique, à ses infrastructures performantes, à sa jeune main-d’œuvre dynamique et à ses politiques d’ouverture, Dà Nang est convaincue de devenir une destination de choix pour les investissements de qualité, tout en étant pionnière dans le développement des villes intelligentes, la croissance de l’économie numérique et la transition écologique.

Le développement de la zone franche constitue une étape stratégique pour insuffler un nouvel élan à la croissance à long terme de la ville, a plaidé Trân Chi Cuong.

Ces dernières années, Dà Nang a simplifié ses procédures administratives, lancé une plateforme numérique transparente pour les investisseurs, modernisé ses infrastructures de transport, de logistique, portuaires et aéroportuaires, et développé un écosystème de startups et d’innovation. Des politiques préférentielles et des mécanismes de coopération flexibles ont également contribué à attirer les investisseurs nationaux et étrangers, a-t-il indiqué.

Lors de l’événement, Vu Quang Hung, directeur de l’Autorité des zones économiques spécifiques de Dà Nang (DSEZA), a présenté les principales fonctions de la zone franche, notamment la logistique internationale, l’industrie manufacturière, le commerce, les services, la finance, le tourisme, les soins de santé de haute qualité et l’innovation. Les délégués ont également pris connaissance des politiques préférentielles en matière d’investissement, de fiscalité, de douanes et d’aménagement du territoire, ainsi que des mesures incitatives pour les experts et les scientifiques.

Vu Quang Hung a souligné que la DSEZA avait appliqué la modélisation des données du bâtiment (BIM) pour intégrer les données géographiques et numériques des infrastructures, facilitant ainsi la planification et le déblaiement des sites, tout en optimisant les coûts, en réduisant les risques et en garantissant une gestion efficace des sept domaines fonctionnels de la zone franche.

Au cours des discussions, les dirigeants municipaux et les investisseurs ont échangé leurs points de vue sur les mécanismes politiques, les défis et les solutions de planification, notamment des propositions pour un modèle de zone franche intelligent visant à améliorer la gestion et la supervision des investissements.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Canh Hông, président du Club des entrepreneurs Sao Do, a décrit Dà Nang comme le "cœur" du Centre du Vietnam – un pôle de commerce, de services et d’industrie doté d’infrastructures modernes et d’un écosystème d’innovation solide.

Il a déclaré que la zone franche constituerait un pilier essentiel pour attirer les investissements et stimuler la croissance future, tandis que les investisseurs attendent de nouvelles réformes, la transformation numérique et un climat des affaires amélioré.

Lê Thi Huê, directrice adjointe de Viettel Dà Nang, a proposé de gérer la zone franche via un centre d’opérations numériques intelligent intégrant des sous-systèmes, l’attribution automatisée des tâches, l’analyse du big data et l’aide à la prise de décision.

Elle a recommandé de poursuivre les investissements dans les infrastructures numériques, de tester un modèle de bac à sable pour les nouvelles technologies et d’intensifier la transformation numérique des services et des opérations.

Créée en vertu de la décision du Premier ministre n°1142/QĐ-TTg, la zone franche de Dà Nang couvre 1.881 ha répartis sur sept sites. Chaque zone fonctionnelle a sa propre mission, mais partage l’objectif commun d’approfondir l’intégration, d’appliquer des politiques d’investissement et de commerce préférentielles, et de former un nouveau pôle de croissance pour la région du Centre et des Hauts plateaux du Centre.

VNA/CVN