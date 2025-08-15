Dà Nang lance des méga-promotions de fin d’année stimuler le tourisme

Le Département de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang a lancé vendredi 15 août un programme de relance touristique pour attirer les visiteurs pendant les derniers mois de l’année 2025.

Photo: baovanhoa.vn/CVN

Le programme de relance de fin d’année, intitulé “Nouvelle Dà Nang - Nouvelle expérience”, rassemble plus de 300 unités, dont Sun Group, Vingroup, Mikazuki, DHC, Hoiana, des transporteurs aériens, plus de 200.200 entreprises de services touristiques et de nombreuses entreprises de solutions technologiques.

L’événement met l’accent sur la diversité des produits, la transformation numérique des services et des expériences uniques à valeur ajoutée pour les visiteurs.

Plus précisément, cinq activités majeures sont proposées : des mesures incitatives spéciales pour les visiteurs, un “passeport d’expérience”, des campagnes internationales pour les visiteurs, des forfaits touristiques MICE et des offres de tourisme de mariage.

L’un des temps forts est le programme “Méga-solde touristique”, proposant l’entrée gratuite dans les principaux musées et sites culturels, ainsi que des réductions allant jusqu’à 50 % dans les hôtels, les attractions et les restaurants.

Des attractions majeures comme Sun World Ba Na Hills, VinWonders Nam Hôi An et Hoiana Resort proposeront de nouvelles installations de divertissement et des offres exclusives.

Vers une ville touristique plus vaste

Les nouveaux produits touristiques comprennent des visites industrielles à l’usine d’assemblage automobile de Truong Hai Chu Lai, des dégustations de bières artisanales chez Sunkraft Beer, du tourisme médical et de bien-être dans la région du ginseng de Ngoc Linh et des visites d’arbres patrimoniaux.

Photo : CTV/CVN

Les visiteurs peuvent profiter de plus de 20.000 bons d’achat gratuits ou de réductions de 20 à 50% sur l’hébergement, les divertissements, la restauration, les spectacles culturels, les croisières sur le fleuve Hàn et les services de taxi écologique.

Des mini-jeux hebdomadaires, des cadeaux à l’aéroport et des promotions sur les vols de nuit, les voyages étudiants, le tourisme de golf et les forfaits MICE font également partie de la campagne.

Truong Thi Hông Hanh, directrice du Département de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang, a déclaré que le programme de relance touristique prévu fin 2025 revêtait une importance particulière. Le tourisme de Da Nang s’est ouvert à une nouvelle ère : une ville touristique plus vaste, désormais prête à accueillir des visiteurs du monde entier, grâce à l’expansion de ses limites administratives.

Ce programme contribue à promouvoir une destination sûre et conviviale, offrant de nombreuses expériences uniques dans le nouvel espace de la ville de Dà Nang, contribuant ainsi à attirer des touristes et à proposer une diversité de produits et de services, avec pour objectif d’accueillir 17,3 millions de visiteurs en 2025.

VNA/CVN