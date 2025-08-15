Dà Nang : lancement d’un grand programme touristique pour la fin 2025

Le Département municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme de Dà Nang a lancé le 15 août un vaste programme de stimulation touristique pour les derniers mois de 2025, sous le thème "Nouvelle Dà Nang - Nouvelles expériences". L’objectif est de diversifier l’offre touristique, d’enrichir l’expérience des visiteurs et d’accélérer l’intégration du numérique dans toute la chaîne de services.

Photo : VNA/CVN

Les programmes incluent "Apprécier Dà Nang - Multi-expériences" ; passeport expérientiel "Circuit gastronomique de Dà Nang - Circuit patrimonial - Circuit vert ou Dà Nang Food Tour - Heritage Tour - Green Tour" ; parcours d’événements et festivals ; campagne "J’aime Dà Nang-I love Dà Nang" ; et des offres spécifiques pour le tourisme MICE et les mariages.

Les deux innovations numériques comprennent le paiement en ligne via VNPAY, permettant aux visiteurs internationaux de régler facilement par téléphone ou carte internationale sans conversion de devises; et le passeport expérientiel en ligne intégré à TripC pour s’enregistrer, télécharger des factures et échanger des cadeaux.

Selon Truong Thi Hông Hanh, directrice du Département municipal, ce programme marque une étape stratégique pour Dà Nang, qui élargit désormais ses limites administratives et se positionne comme une destination touristique majeure en Asie. La ville ambitionne d’attirer 17,3 millions de visiteurs en 2025, en misant sur un environnement sûr, accueillant et riche en expériences inédites.

Pour atteindre cet objectif, la municipalité intensifiera ses efforts de promotion sur les marchés prioritaires via des médias ciblés, des conférences de presse et une présence accrue dans les salons touristiques nationaux et internationaux. La campagne "I love Dà Nang" sera largement diffusée dans des pays clés tels que la République de Corée, le Japon, Taïwan (Chine), la Thaïlande et la Malaisie.

Par ailleurs, le label "Dà Nang SMILE" a été lancé. Il s’agit d’un ensemble de critères culturels visant à améliorer la qualité de l’accueil et le professionnalisme de l’ensemble des acteurs locaux - de la population aux prestataires - afin de consolider l’image d’une ville sûre, civilisée et hospitalière.

Plus de 300 entreprises de Dà Nang participent à cette campagne d’envergure : musées, sites patrimoniaux, compagnies aériennes, établissements d’hébergement, agences de voyages, restaurants, commerces… ainsi que plus de 200 prestataires de services et partenaires technologiques (VNPAY, TripC, intelligence artificielle, etc.).

VNA/CVN