Hung Yên accélère ses chantiers stratégiques

À Hung Yên, les chantiers d’infrastructures battent leur plein à l’approche du 80 e anniversaire de la Fête nationale. L’objectif est clair : accélérer le calendrier, livrer plus tôt que prévu des ouvrages stratégiques et ouvrir de nouveaux axes de développement pour toute la région.

>> Hung Yên attire 1,4 milliard d'USD d'investissements directs étrangers en 2024

>> Hung Yên accueille le premier projet Trump au Vietnam, d’un montant de 1,5 milliard de dollars

>> Résolution 68 : la clé pour propulser l’économie privée de Hung Yên

Photo : CTV/CVN

Dans la touffeur des journées d’août, les ouvriers, le dos trempé de sueur, s’activent sans relâche. Chaque mètre de bitume posé, chaque bloc de béton coulé représente la promesse d’une nouvelle artère de circulation pour cette province du delta du fleuve Rouge.

Le projet de la route périphérique N°4 de Hanoï, lancé en octobre 2023, illustre cette dynamique. Huit fronts de travaux y sont mobilisés en continu : plus de 81% des terrassements et remblais sont déjà achevés, tandis que 78% des tissus géotechniques ont été posés. Plus de 81% de la surface nécessitant une libération foncière a déjà été remise aux entreprises.

Photo : CTV/CVN

"Nous avons préparé matériaux et engins, mobilisé jusqu’à dix équipes en simultané. Notre ambition est de livrer l’ouvrage avec six mois d’avance, à condition que les derniers tronçons soient rapidement libérés, notamment près des ponts Dông Quê (Triêu Duong) et Bac Hung Hai", précise Nguyên Huu Thông, directeur du projet au sein de la société Lizen.

Pour franchir la ligne d’arrivée

Autre chantier emblématique : la route Tân Phuc - Vong Phan, longue de 24,3 km et traversant trois districts. Depuis son lancement en novembre 2023, près de 97% des terrains ont été remis et plus de 1.100 sépultures déplacées. Le taux d’avancement financier atteint près de 67%.

Sur le terrain, malgré une température de 37°C, les compacteurs vibrent sans relâche. Nguyên Xuân Quang, chef de chantier de la société Viandelta, confie : "Si les terrains restants sont libérés à temps, nous pourrons terminer avec deux semaines d’avance. Les difficultés ne viennent pas des engins ni de la main-d’œuvre, mais bien des retards liés à la libération foncière".

Photo : DDDT/CVN

Selon Vu Thê Huy, directeur adjoint du comité de gestion des projets d’investissement de Hung Yên, "ces ouvrages ne concernent pas seulement la province, ils visent à renforcer la connectivité régionale et à stimuler un développement partagé".

La province supervise également d’autres projets d’envergure, tels que l’autoroute Ninh Binh - Hai Phong (CT.08), ou encore la liaison Thai Binh - Hung Hà - Hung Yên, représentant plusieurs dizaines de kilomètres et des investissements de plusieurs milliers de milliards de dôngs. La plupart ont déjà achevé la phase de libération foncière et s’apprêtent à entrer dans une phase d’exécution intensive.

Lors d’une réunion sur l’avancement des projets, Nguyên Khac Thân, président du Comité populaire provincial, a insisté : "Les services et localités doivent faire preuve de responsabilité, lever rapidement les obstacles fonciers, anticiper la réinstallation et garantir ressources comme suivi rigoureux afin de livrer les ouvrages dans les délais".

Du pont Dông Quê qui franchit la rivière Luôc, aux rubans d’asphalte de la rocade 4 ou de la route Tân Phuc - Vong Phan, chaque ouvrage illustre l’effort, l’ingéniosité et la volonté des habitants de Hung Yên, placés au service du développement commun du pays.

Thao Nguyên/CVN