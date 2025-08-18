Vietnam Airlines : 600.000 sièges pour la Fête nationale du 2 septembre

À l'occasion de la Fête nationale du 2 septembre, Vietnam Airlines s'apprête à renforcer significativement son offre pour répondre à la forte demande des voyageurs. Pour la période de pointe, du 29 août au 3 septembre, le transporteur national proposera près de 600.000 sièges sur environ 2.900 vols, soit une augmentation de plus de 100.000 sièges par rapport à l'année dernière.

Photo: VNA/CVN

L'accent sera mis sur le réseau domestique avec une hausse de 30% de la capacité, portant le total à près de 418.000 sièges sur plus de 2.100 vols. Les liaisons les plus renforcées seront celles reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, ainsi que les vols vers des destinations touristiques prisées comme Cam Ranh, Dà Lat et Huê.

Sur le plan international, l'offre augmentera de 18%, avec près de 177.000 sièges disponibles sur plus de 760 vols, principalement à destination de l'Inde, de la Chine, de la Thaïlande et de l'Australie.

Les taux de remplissage actuels, avoisinant 60% sur les lignes intérieures et oscillant entre 60 et 70% sur les vols internationaux, témoignent déjà de cet engouement. Cette hausse de capacité représente un effort notable pour la compagnie, qui opère dans un contexte de pénurie d'avions due à une campagne mondiale de rappel de moteurs pour inspection.

Pour marquer le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, la compagnie lance une offre promotionnelle. Les passagers achetant un billet les 19 août, 1ᵉʳ et 2 septembre se verront offrir un bon d'achat électronique d'une valeur de 290.000 dôngs pour la classe économique spéciale et de 198.000 dôngs pour la classe économique flex. Valables jusqu'au 30 novembre 2025 pour des voyages jusqu'au 28 février 2026, ces bons seront distribués en nombre limité.

Face à l'affluence attendue, Vietnam Airlines recommande aux passagers de privilégier les options d'enregistrement autonomes, via son site web, son application mobile ou les bornes en aéroport, et d'utiliser la fonctionnalité d'authentification biométrique de l'application VNeID pour fluidifier les formalités de sécurité.

VNA/CVN