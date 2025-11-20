Dà Nang présente 16 Trésors nationaux au public

À l'occasion du 20 e anniversaire de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam (23 novembre), le Musée de la sculpture Cham de Dà Nang a inauguré, dans l’après-midi du 19 novembre, l’exposition "Trésors nationaux - patrimoine au cœur de Dà Nang". L’événement marque également la réouverture du musée après une période de rénovation.

>> Les statues des trois patriarches bouddhistes de Truc Lâm reconnues comme trésor national

>> Lancement d'un projet de restauration pour le trône de la dynastie Nguyên

>> La statue d’Avalokitesvara Bac Binh à Lâm Dông reconnue Trésor national

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, la directrice du musée, Lê Thi Thu Trang, a souligné que l’espace culturel diversifié de Dà Nang, enrichi depuis la réorganisation administrative, abrite les vestiges de nombreuses cultures, notamment Dong Son, Sa Huynh et Champa, comme en témoignent les études archéologiques et les trésors nationaux.

Photo : VNA/CVN

L’exposition présente 16 trésors nationaux, dont 14 pièces originales et 2 répliques. Trois autres trésors, conservés sur leurs sites d’origine, sont présentés à travers des documents et des images dans le jardin du musée.

La directrice du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, Truong Thi Hông Hanh, a salué l’importance de cet événement, soulignant que la ville disposait désormais d’un riche système patrimonial comprenant 2 patrimoines culturels mondiaux, 567 vestiges classés et 19 Trésors nationaux.

L’exposition offre un véritable voyage dans le temps, permettant aux visiteurs de découvrir des objets allant de la culture de Dông Son à la civilisation Cham. Des activités culturelles immersives, telles que la fabrication de poteries de Bàu Truc et le tissage de My Nghiêp, sont également organisées en parallèle.

L’exposition se poursuit jusqu’au 25 décembre.

VNA/CVN