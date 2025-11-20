Éclat des couleurs culturelles sino-vietnamiennes lors du premier Festival du fleuve Rouge

La cérémonie d’ouverture du Festival du fleuve Rouge - Lào Cai 2025, sur le thème "Là où le fleuve Rouge entame sa traversée au Vietnam", s’est tenue dans la soirée du 19 novembre sur la place Nam Cuong, dans la province de Lào Cai (Nord).

>> Le Festival Thang Long - Hanoï 2025 attire près de 200.000 visiteurs

>> Festival du crabe de Cà Mau 2025 : "Parfum de la mangrove - Goût de la mer"

>> Les produits recyclés séduisent les jeunes lors du festival Vietnam Vert

Organisé conjointement par la province de Lào Cai, les localités vietnamiennes du bassin fluvial et la préfecture de Honghe (province du Yunnan, Chine), cet événement marque le lancement du projet sur le Festival du fleuve Rouge pour la décennie 2025-2035.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Tuân Anh, président du Comité populaire de la province de Lào Cai, a souligné l’importance de cette manifestation culturelle, économique et diplomatique visant à honorer l’histoire, la culture et la civilisation du fleuve Rouge, tout en favorisant la coopération socio-économique et l’amitié entre les provinces riveraines vietnamiennes et le Yunnan.

Se déroulant du 18 au 24 novembre dans plusieurs localités de la province de Lao Cai, le festival propose une programmation riche mêlant culture, tourisme, commerce et sports, notamment la Foire commerciale internationale Vietnam - Chine, la reconstitution de l’ancien marché de Coc Leu, la course cycliste internationale "Une piste – Deux pays", ainsi que divers échanges entre jeunes et entrepreneurs des deux nations.

Présente à l'événement, Luo Ping, cheffe de l'administration de Honghe a rappelé que l'année 2025 marque le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques sino-vietnamiennes et constitue une année charnière pour les échanges humanistes entre les deux pays.

Elle a exprimé sa conviction qu’avec les efforts conjoints et la participation active des délégués, le Festival du fleuve Rouge - Lào Cai 2025 ainsi que la Semaine de coopération Chine - Vietnam au bassin du fleuve Rouge renforceraient les liens étroits entre les deux parties, injectant une nouvelle dynamique au partenariat de coopération stratégique global Chine - Vietnam.

La soirée d’ouverture a marqué les esprits grâce à des spectacles impressionnants réunissant près de 600 artistes, dont les performances soignées ont brillamment illustré la richesse culturelle de l’événement.

VNA/CVN