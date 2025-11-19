La version vietnamienne du clip Blue Light Yokohama renforce l'amitié Japon - Vietnam

La version vietnamienne du clip Blue Light Yokohama a été largement diffusée, suscitant un vif intérêt, notamment grâce à l'interprétation en vietnamien, pour la première fois, de cette célèbre chanson japonaise par le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji.

>> Séminaire sur la promotion de la coopération économique Vietnam - Japon

>> Vietnam et Japon esquissent leurs futures politiques de coopération

>> Le Festival d’échange culturel bouddhiste Vietnam - Japon attire les foules à Ninh Binh

Photo : VNA/CVN

Ce projet musical, porteur d'une importante dimension de diplomatie culturelle, est une initiative conjointe de la préfecture de Kanagawa, de l'ambassade du Vietnam au Japon, de l'Association vietnamienne pour la culture et les arts traditionnels au Japon (BETORAKU) et de l'Association des anciens élèves de l'Université des sciences et technologies de Hanoï au Japon (BKS).

Blue Light Yokohama, tube incontournable des années 1960 au Japon et indissociable de la ville portuaire de Yokohama, a été choisi comme titre phare de ce projet visant à rapprocher la J-pop du public vietnamien.

L'interprétation en direct de la chanson en vietnamien par le gouverneur Kuroiwa témoigne des efforts déployés pour promouvoir les échanges culturels et le respect des relations de plus en plus étroites entre les deux pays.

Le clip a été tourné dans plusieurs lieux emblématiques de Yokohama, notamment Minato Mirai 21, le boulevard Nihon, le toit de la préfecture de Kanagawa et le parc Yamashita. L'image d'une ville moderne et culturellement riche, associée à une musique familière au public japonais, crée une œuvre non seulement artistique, mais qui constitue également une promotion subtile et attrayante de Kanagawa auprès des Vietnamiens.

Depuis plusieurs années, le gouverneur Kuroiwa Yuji est connu pour son attachement particulier au Vietnam. Depuis 2015, il a initié et promu la Fête du Vietnam à Kanagawa, l'un des plus importants événements d'échanges culturels Vietnam - Japon au Japon, attirant chaque année des dizaines de milliers de visiteurs et constituant un lien essentiel entre les communautés des deux pays.

VNA/CVN