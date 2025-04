Bac Giang

Les statues des trois patriarches bouddhistes de Truc Lâm reconnues comme trésor national

Photo : VNA/CVN

Datant du XIXe siècle, la statuaire comprend trois figures en bois représentant les trois premiers patriarches de cette secte zen : Trân Nhân Tông, Phap Loa et Huyên Quang. La statue de Trân Nhân Tông mesure 0,85 m de haut et pèse environ 60 kg, tandis que celles de Phap Loa et Huyên Quang mesurent entre 0,83 m et 0,85 m, pour un poids total d’environ 65 kg.

Selon les spécialistes, chaque figure se distingue par une posture, une tenue monastique, des motifs ornementaux et une expression propres, sans aucune redondance par rapport à d’autres représentations connues. Revêtues de teintes brun rouge profond et or, ces œuvres uniques sont des originaux authentiques, parfaitement préservés jusqu’à aujourd’hui.

Objets historiques uniques, elles revêtent une immense importance culturelle et spirituelle, reflétant l'héritage de la pagode Vinh Nghiêm, un centre bouddhiste renommé sous les dynasties Ly (1009-1225) et Trân (1225-1400). La pagode a joué un rôle essentiel dans le développement de l'école zen Truc Lâm, fondée par le roi Trân Nhân Tông et perpétuée par ses successeurs, Phap Loa et Huyên Quang.

La reconnaissance de ce trésor national a été officialisée par la décision n° 1712/QĐ-TTg, signée par le Premier ministre le 31 décembre dernier.

Photo : VNA/CVN

Inscrit au patrimoine culturel immatériel national, le festival de la pagode Vinh Nghiêm se déroule du 12 au 14 mars et propose diverses activités, dont une procession bouddhiste traditionnelle, des concours de tir à la corde et de poussée de poteaux, des expositions de produits locaux et une reconstitution d’un marché rural. Le festival propose également des conférences sur les enseignements bouddhistes. Cet événement a été inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam.

Construite au XIe siècle sous le règne du roi Ly Thai Tô, la pagode Vinh Nghiêm était un important centre de formation et d'administration pour les moines bouddhistes sous la dynastie Trân. Le site est également réputé pour abriter une collection de 3.050 tablettes de bois, inscrites au patrimoine documentaire de l'UNESCO pour la région Asie-Pacifique.

Thao Nguyên/CVN