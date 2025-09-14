La statue d’Avalokitesvara Bac Binh à Lâm Dông reconnue Trésor national

Le 14 septembre, au Musée provincial de Lâm Dông, le Comité populaire provincial a organisé la cérémonie d'annonce de la décision du Premier ministre reconnaissant la statue d’Avalokitesvara Bac Binh, datant des VIIIᵉ - IXᵉ siècles, comme Trésor national.

Photo : VNA/CVN

La statue d’Avalokitesvara Bac Binh est reconnue Trésor national par décision N°1712/QĐ-TTg du 31 décembre 2024 du Premier ministre. Chef-d’œuvre de l’art cham, elle est en grès gris-noir, mesure 61 cm de haut et pèse 13 kg, reflétant les échanges culturels entre les civilisations cham et indienne. Découverte avant 1945, elle est conservée et exposée au musée depuis 2001.

Actuellement, Lâm Dông possède sept patrimoines culturels inscrits par l’UNESCO, dix patrimoines culturels immatériels nationaux, trois sites nationaux spéciaux et 144 sites historiques, culturels et paysagers classés.

Le Musée provincial conserve plus de 112.000 objets, dont trois Trésors nationaux : le lithophone de Dak Son, le linga en or et la statue d’Avalokitesvara Bac Binh.

VNA/CVN