Les artistes en herbe dans la course au 3e concours d’exposition IAP du Louvre

Le jury du 3 e concours d’exposition IAP (International Art Panorama) du musée du Louvre 2025-2026 s’est réuni le 16 novembre à Hanoï, afin de sélectionner les œuvres qui représenteront le Vietnam en janvier 2026 dans l’un des musées les plus prestigieux au monde.

Le 3e concours d’exposition IAP du musée du Louvre 2025-2026 intitulé "Ponts entre les cultures : l’unité dans la diversité" représente une opportunité prestigieuse pour les artistes en herbe vietnamiens d’obtenir une reconnaissance internationale.

Ce concours vise à offrir aux élèves du primaire et du secondaire (âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur nationalité) vivant et étudiant actuellement au Vietnam une plateforme internationale pour mettre en valeur leur talent et se connecter avec une communauté artistique mondiale.

Le jury réunit des professeurs et artistes renommés des États-Unis, de Chine, de République de Corée et du Vietnam.

Les œuvres sélectionnées parmi les candidatures reçues entre le 15 septembre et le 15 novembre ont été exposées pour permettre au jury de les examiner. Le public a été invité à assister à la séance de sélection, permettant de mieux comprendre le processus d’évaluation d’un concours artistique international.

La remise des prix aura lieu le 14 décembre. L’œuvre ayant obtenu la meilleure note moyenne sera exposée au musée du Louvre, les 16 et 17 janvier 2026, aux côtés d’œuvres primées provenant de 18 autres pays, créant ainsi une plateforme artistique véritablement internationale.

