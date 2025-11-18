Les arts du spectacle traditionnels sous les feux de la rampe à Hanoi

Les arts classiques vietnamiens sont de nouveau à l’honneur lors d’un festival au Théâtre Dai Nam à Hanoï, présentant des spectacles d’art populaire jusqu’au 24 novembre.

>> Les marionnettes sur l’eau entrent en scène pour le Têt du Serpent

>> À la découverte de l’art des marionnettes sur l’eau du village de Rach

>> Des écoles aux temples : la stratégie de Phu Tho pour perpétuer le chant xoan

Le Festival national de tuông (théâtre classique) et de dân ca kich (opéra populaire) 2025 est organisé par le Département des arts du spectacle du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec l’Association des artistes de théâtre du Vietnam, le Département de la culture et des sports de Hanoi et d’autres organismes concernés.

Photo: VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, lundi 17 novembre, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a souligné l’importance de cet événement pour le secteur culturel, mettant en lumière les plus belles valeurs des arts du spectacle traditionnels. Il a également souligné que c’était l’occasion de revenir sur le parcours créatif et artistique des troupes de tout le pays.

Selon le responsable, le tuông et l’opéra populaire sont des formes d’art traditionnelles qui incarnent des valeurs essentielles de la culture vietnamienne.

"Cependant, face aux mutations rapides de la société moderne, les arts traditionnels sont confrontés à de nombreux défis : la réduction des espaces scéniques, la dispersion du public et la pénurie de jeunes talents, conjuguées au déclin des artistes confirmés", a déclaré le vice-ministre.

"La transmission des savoir-faire demeure limitée et attirer un public plus jeune représente un défi de taille. Pour remédier à ces problèmes, il est nécessaire que les organismes de gestion, les institutions artistiques et les artistes eux-mêmes déploient des efforts concertés".

Le festival de cette année offre l’opportunité d’approfondir notre compréhension de l’état actuel de la créativité, de la mise en scène et de l’interprétation ; d’évaluer les compétences de la communauté artistique ; d’apprécier l’accès à la vie contemporaine ; et d’identifier les initiatives d’innovation dans la création artistique. Ces résultats constitueront un fondement essentiel pour l’élaboration de politiques de soutien aux formes théâtrales traditionnelles.

Préserver l’art traditionnel ne signifie pas maintenir le statu quo ; il s’agit plutôt de l’intégrer à un processus d’adaptation, de développement et de diffusion de ses valeurs. La Stratégie de développement culturel du Vietnam à l’horizon 2030 définit clairement les priorités : préserver l’art traditionnel, développer les talents et renouveler les mécanismes de financement, notamment en matière de commandes et de soutien aux œuvres artistiques.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme continue de privilégier le tuông et l’opéra populaire comme axes prioritaires.Le responsable a ajouté que le ministère s’attachera également à perfectionner les mécanismes financiers, à moderniser le processus de commande d’œuvres, à accroître les investissements dans la formation des jeunes artistes et à apporter un soutien plus systématique et approfondi à la transmission des savoir-faire.

Il a exhorté les ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme à inciter les organismes artistiques à innover de manière proactive dans leur organisation de production, à faire preuve d’audace dans leurs mises en scène, à préserver leur identité artistique, à développer leurs espaces de représentation, à renforcer leurs liens avec les établissements scolaires et la communauté et à accorder une attention particulière à la formation de la prochaine génération.

Le vice-ministre Ta Quang Dông a également suggéré que le Département des arts du spectacle poursuive ses travaux d’étude et de formulation de recommandations en vue d’améliorer les mécanismes et les politiques relatifs aux arts traditionnels.

"Il est souhaitable que chaque artiste, malgré les difficultés, conserve sa passion et son sens des responsabilités envers son art. » « La contribution durable des artistes est le fondement essentiel de la préservation et de la promotion des valeurs de l’art national", a-t-il déclaré.

Le Festival national de tuông et dân ca kich 2025 est un événement artistique majeur visant à honorer la richesse artistique de la culture traditionnelle, en aidant le public à comprendre et à apprécier deux formes d’art représentatives, porteuses de profondes valeurs esthétiques et de philosophies de vie propres au peuple vietnamien.

Il a également pour objectif de célébrer les artistes, auteurs, metteurs en scène et organisations qui ont contribué de manière exceptionnelle à la préservation et à la création des formes théâtrales traditionnelles.

Le festival rassemble près de 1.000 artistes et interprètes issus de 10 unités artistiques à travers le pays, présentant 14 productions minutieusement mises en scène qui reflètent profondément la vie sociale, célèbrent l’histoire traditionnelle et rendent hommage à la patrie, au pays et au peuple vietnamien. Il honore les valeurs éthiques et humanitaires et incarne l’aspiration au bien.

La manifestation a débuté avec la représentation de tuông du Théâtre national traditionnel du Vietnam, "Lua chay phiên ngung", qui raconte l’histoire d’un espion légendaire de la fin du IXe siècle au début du Xe siècle.

La cérémonie de clôture et la remise des prix du festival auront lieu le soir du 26 novembre.

VNA/CVN