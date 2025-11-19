Préserver l'identité culturelle et assurer un avenir durable

Le Premier ministre a signé la Décision n°36/2005/QD-TTg faisant du 23 novembre de chaque année "Journée vietnamienne du patrimoine culturel" afin de promouvoir les traditions et le sens des responsabilités de ceux qui œuvrent à la protection et à la promotion des valeurs du patrimoine culturel vietnamien, le 24 février 2005.

Photo : VNA/CVN

La conservation et la valorisation du patrimoine culturel sont devenues des priorités nationales, constituant une ressource essentielle pour le développement du pays.

Avec un patrimoine riche et vivant, le Vietnam affirme sa place sur la carte touristique mondiale. Selon l'Autorité nationale du tourisme, le patrimoine culturel est un atout stratégique, attirant 70 à 80% des touristes internationaux désireux de découvrir la culture vietnamienne. Récemment, le haut plateau karstique de Dông Van (Tuyên Quang), reconnu géoparc mondial par l'UNESCO, a été sacré "Meilleure destination culturelle régionale en Asie 2025" par World Travel Awards (WTA) pour la région Asie et Océanie 2025, tandis que le village de Lô Lô Chai a été élu "Meilleur village touristique mondial 2025". Ces distinctions ouvrent de nouvelles opportunités dans le tourisme culturel et durable, attirant des visiteurs de qualité.

À Ninh Binh, après l'inscription du complexe paysager de Tràng An au patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO, la province a vu son positionnement renforcé, ouvrant de nouvelles orientations pour le développement d'un tourisme culturel lié au patrimoine.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Cao Tân, directeur adjoint du Département du tourisme, des projets sont en cours pour développer des produits culturels et écotouristiques uniques, sensibiliser la population à la conservation et créer des revenus durables pour les habitants.

Le concept "économie du patrimoine" est désormais un guide stratégique pour le développement culturel durable. Selon le Dr Trân Huu Son, directeur de l'Institut de culture folklorique appliquée, "l'économie du patrimoine" constitue un secteur émergent, englobant de multiples domaines tels que le tourisme patrimonial, les produits agricoles OCOP, les industries culturelles inspirées des symboles et des valeurs du patrimoine, la gastronomie traditionnelle ou encore l'artisanat traditionnel.

Le Parti et l'État vietnamiens ont toujours reconnu l'importance du patrimoine culturel et soutenu sa préservation et sa valorisation. Ils continuent de promouvoir la créativité et les structures culturelles efficaces, affirmant que la culture est à la fois le socle spirituel de la société et un moteur essentiel du développement durable du pays.

VNA/CVN