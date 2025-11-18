Le Truyên Kiêu du grand poète Nguyên Du s’épanche sous un nouveau jour

Le Conseil de famille du clan Nguyên Tiên Diên a publié une édition spéciale intitulée "Truyên Kiêu ban Tiên Diên" (Histoire de Kiêu -version Tiên Diên" afin de célébrer le 260 e anniversaire de la naissance et le 205 e anniversaire de la disparition du grand poète Nguyên Du (1765-1820).

Selon Nguyên Hai Nam, président du Conseil de famille du clan Nguyên Tiên Diên, cette édition du roman en vers Truyên Kiêu (Histoire de Kiêu) est publiée sous l’égide du Conseil du clan et compilée par un groupe d’érudits du Truyên Kiêu dévoués à Nguyên Du et au Truyên Kiêu, chef-d’œuvre de la littérature vietnamienne.

Ils ont travaillé avec rigueur et méthode, s’appuyant sur les travaux les plus remarquables des chercheurs des deux derniers siècles et puisant dans les versions existantes en nom et quoc ngu pour compiler un texte au plus près de l’esprit original de Nguyên Du, afin de répondre aux besoins des lecteurs et des chercheurs.

Cette édition est divisée en sections et annotée de façon systématique et accessible, avec des illustrations de peintres de renom.

Il s’agit d’une édition spéciale limitée, publiée pour commémorer le 260e anniversaire de la naissance et le 205e anniversaire de la disparition de la figure culturelle mondiale et grand poète Nguyên Du, le 225e anniversaire de la création du Truyên Kiêu et le 150e anniversaire de sa translittération en quôc ngu (écriture romanisée).

Selon l’équipe de compilation, cette édition repose sur les versions corrigées par les érudits au cours des deux derniers siècles. Ces travaux constituent une contribution précieuse à la diffusion du Truyên Kiêu auprès de toutes les couches de la société.

Le Truyên Kiêu ou Kim Van Kiêu, écrit en nôm au début du XIXe siècle par Nguyên Du, est composé de 3.254 vers en luc bat (versification alterne de 6 et 8 pieds). Il raconte la vie, les épreuves et les tribulations de Thuy Kiêu, une belle et talentueuse jeune femme, qui a dû sacrifier son amour et sa vie pour sauver sa famille. Le Truyên Kiêu est considéré comme l'œuvre littéraire vietnamienne la plus importante jamais écrite et a été traduit en 31 langues.

Depuis l’édition Kiêu Nôm de 1866 et l’édition romanisée de 1875 transcrite par Truong Vinh Ky, plus de 150 ans se sont écoulés, témoignant d’un travail continu d’édition et de compilation. Ce processus a donné lieu à des contributions créatives : de nouveaux mots et expressions ont été adoptés et sont devenus familiers aux lecteurs d’aujourd’hui, formant ce que l’on peut considérer comme un phénomène de "co-création" de l’Histoire de Kiêu.

Ainsi, l’équipe de rédaction s’est attachée à sélectionner les meilleurs éléments des éditions publiées du Truyên Kiêu, tout en s’efforçant de supprimer les détails que les éditeurs précédents avaient modifiés ou ajoutés de manière jugée inappropriée et en reconnaissant les contributions et les innovations créatives qui sont désormais largement acceptées.

