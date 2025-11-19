Lorsque le lotus s’épanouit dans une exposition de trois femmes artistes à Hanoï

Après son passage estival à Hôi An et automnal à Hô Chi Minh-Ville, l'exposition "Liên Canh" ou "Shapes of Lotus" (Formes du lotus), organisée par la société Vietnam Color, fait escale à Hanoï pour cette saison hivernale. Regroupant les créations de trois artistes Huong Color, Nguyên Hoàng Ngân et Trinh Bich Thuy, l'événement se tient du 19 au 28 novembre au Musée des femmes du Vietnam.

>> L'exposition "La pratique photographique des jeunes artistes" : un temps fort de Photo Hanoi'25

>> Centenaire des beaux-arts vietnamiens mis en l’honneur à Hanoï

>> Exposition d’arts plastiques “Cu Tuong” de l’artiste Bùi Chat

Avec plus de 50 œuvres mêlant peinture et design, "Shapes of Lotus" se présente comme un projet artistique interrégional où les émotions, l'espace et l'identité vietnamienne sont mis en lumière par trois personnalités créatives distinctes. Bien que chaque artiste possède sa propre vision de la vie, elles partagent un itinéraire commun : explorer les relations entre l'homme, la nature et la culture dans un monde en perpétuel mouvement.

Symbole de l’âme vietnamienne

Au cœur du flux créatif des trois artistes se trouve l'image du lotus, symbole de renaissance et d’identité créative personnelle.

Travaillant sur des matériaux tels que la soie, đũi (étoffe grossière) ou le papier dó (rhamnoneuron balansae), les trois artistes proposent des interprétations singulières : l’une part de la tradition, d’autres placent le lotus dans un contexte contemporain, ou le considèrent comme un symbole de l'esprit humaniste. Sous leurs mains, cette icône familière se transforme en un langage visuel contemporain, empreint de poésie et de profondeur philosophique.

L'événement offre aux amateurs d'art de la capitale une occasion de se connecter directement à l'art contemporain et de découvrir les strates créatives liées à cette fleur emblématique. Le choix du Musée des femmes du Vietnam comme lieu d’exposition n'est pas un hasard, car cet espace permet aux femmes artistes d’engager un dialogue ouvert sur le patrimoine et l'identité vietnamienne à travers leur créativité.

L'espace d'exposition a été scénographié avec une attention particulière à la lumière et à la composition, permettant à chaque œuvre de briller individuellement tout en s'intégrant à l'harmonie de l'ensemble.

Art et charité

Après la cérémonie d’inauguration s’est tenue une vente aux enchères caritative. L’œuvre Liên Nương (Fille de lotus) de l'artiste Nguyên Hoàng Ngân a été adjugée à 30 millions de dôngs (mise à prix : 15 millions de dôngs). La totalité des fonds est reversée au Fonds Hope School (École de l’espoir), pour soutenir une école de patronage d’enfants orphelins en raison de la pandémie de COVID-19 à Dà Nang (Centre).

Dans le cadre de l’exposition, une causerie (Art talk) sur la propriété intellectuelle dans l'art, animée par l'avocat Tám Trân (IPCom), se tiendra le 20 novembre. Cette rencontre aidera les artistes à mieux comprendre la protection de leurs créations.

Partageant sa vision avec la presse, l’artiste Huong Color a déclaré : "Je souhaite que le public ne vienne pas seulement pour regarder, mais pour repartir avec une émotion, une question ou une nouvelle pensée - car c'est à ce moment-là que l'art commence véritablement à vivre".

À propos des trois artistes

Huong Color : Peintre, designer et fondatrice de Vietnam Color. Diplômée de l'École des beaux-arts appliqués de Hanoï (1996), elle crée un courant esthétique contemporain reliant le passé au futur, ancré dans l'esthétique indigène.

Nguyên Hoàng Ngân : Célèbre créatrice de mode avec près de 30 ans d'expérience. Diplômée de la Central Saint Martins et du London College of Art & Design (Royaume-Uni), elle combine ses rôles de créatrice, directrice artistique et enseignante.

Trinh Bich Thuy : Créatrice de mode diplômée de l'École des beaux-arts appliqués et de l’École polytechnique de Hanoï. Connue pour harmoniser la pensée contemporaine et la culture traditionnelle, elle présentera à Hanoï des vestes matelassées utilisant des techniques traditionnelles.

Texte et photos : Bùi Phuong/CVN