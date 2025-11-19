L’Orchestre philharmonique de Vienne se produira à nouveau sur scène à Hanoï

L’Orchestre de chambre de Vienne et La Philharmonica, ensemble d’exception composé de musiciennes de l’Orchestre philharmonique de Vienne, donneront trois concerts exceptionnels, intitulés Le Concert de Vienne , les 27, 28 et 29 novembre au Théâtre Hô Guom, à Hanoï.

Photo : Orchestre philharmonique de Vienne/CVN

La série débutera par un concert d’ouverture de La Philharmonica, réunissant six musiciennes de renom de l’Orchestre philharmonique de Vienne. L’ensemble interprétera un programme d’œuvres remarquables, dont deux compositions originales écrites spécialement pour lui par Tristan Schulze et Georg Breinschmid.

Au programme également : des pièces de Pauline Viardot, John Williams, Johann Strauss II, Constanze Geiger, Mathilde Kralik et Josefine Weinlich. Avec un élégant mélange de cordes et de percussions, l’événement emmènera le public dans un voyage musical, des sonorités romantiques de l’opéra et de la musique de film aux rythmes vibrants et raffinés de la tradition de danse viennoise, a annoncé l’établissement le 18 novembre.

La deuxième soirée, intitulée «Soirée de musique de chambre par l’Orchestre philharmonique de Vienne », mettra à l’honneur l’esprit musical opulent et vibrant de Vienne. Au programme : des œuvres classiques de Johann Strauss II, Eduard Strauss et Josef Strauss - valses et polkas emblématiques du patrimoine musical viennois - parmi lesquelles l’ouverture de La Chauve-Souris, Mit Extrapost, Wiener Blut, Pizzicato Polka, Geschichten aus dem Wienerwald et Unter Donner und Blitz Polka. La soirée se conclura par la Symphonie n°40 en sol mineur (K. 550) de Mozart.

La série s’achèvera avec « L’Esprit de Vienne », un concert dédié aux chefs-d’œuvre intemporels de Mozart, Haydn et Beethoven. Le cycle s’ouvre sur le Concerto pour violon n°4 en ré majeur, K. 218 et le Concerto pour clarinette en la majeur, K. 622 de Mozart, deux œuvres emblématiques de l’élégance, de la clarté et de la profondeur émotionnelle de l’âge d’or de la musique classique viennoise.

Suivront la Sinfonia concertante en si bémol majeur, Hob. I:105, brillante et énergique, de Joseph Haydn. L’œuvre finale, la Symphonie n°7 en la majeur, op. 92 de Beethoven, clôturera le cycle en apothéose avec ses rythmes entraînants, rendant un vibrant hommage à la tradition musicale viennoise.

Fondé en 1946, l’Orchestre philharmonique de Vienne compte depuis plus de 75 ans parmi les plus grands orchestres de chambre au monde et se produit régulièrement au Japon, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Argentine, en Turquie, en Azerbaïdjan, en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Belgique, au Maroc et dans bien d’autres pays.

Ce retour fait suite à une première visite remarquée au Vietnam en novembre 2024, marquée par deux concerts au Théâtre Hô Guom les 23 et 24 novembre. Leurs interprétations raffinées et d’une élégance stylistique irréprochable ont suscité une vive admiration auprès du public vietnamien de musique classique. Ce retour constitue une nouvelle étape dans la collaboration artistique internationale et témoigne de l’importance croissante du Vietnam sur la scène orchestrale régionale.

Les deux concerts de l’Orchestre philharmonique de Vienne, les 28 et 29 novembre, seront dirigés par Katharina Kratochwil, jeune cheffe d’orchestre autrichienne prometteuse, née en 1998 à Tulln an der Donau.

La Philharmonica réunit six musiciennes de talent issues de l’Orchestre philharmonique de Vienne. Parmi eux figure la violoniste Lara Kusztrich, membre de l’Orchestre philharmonique de Vienne, de l’Orchestre de l’Opéra d’État de Vienne et de l’Orchestre de la Cour de Vienne. Soliste et chambriste de renom, elle se produit régulièrement avec des ensembles tels que le Philharmonic Five et La Philharmonica.

Le répertoire de l’ensemble est varié, allant des valses viennoises et des chefs-d’œuvre de l’opéra à la musique de film et à un large éventail de styles contemporains. Ensemble, ces six artistes incarnent la quintessence du son viennois : un mélange raffiné de subtilité tonale, de maîtrise technique et d’expression musicale joyeuse.

VNA/CVN