Lancement d'un projet de restauration pour le trône de la dynastie Nguyên

Le Comité populaire de la ville de Huê a officiellement publié, le 11 août, le plan N°335/KH-UBND concernant la restauration du "Trône de la dynastie Nguyên", un trésor national du Vietnam.

Après l’atteinte portée, le 24 mai 2025, au "Trône de la dynastie Nguyên", une partie de l’accoudoir gauche a été brisée et réduite en 14 morceaux, tandis que le reste du trésor national est demeuré intact.

Confiée au Centre de conservation des monuments de Huê et au Musée des antiquités royales de Huê, cette opération complexe vise à restituer à l’artefact son état d'origine en préservant scrupuleusement son authenticité, ses formes et ses couleurs, dans le plus grand respect de la fidélité historique.

Une fois les travaux achevés, le trône retrouvera sa place au sein du palais Thai Hoa et bénéficiera de nouvelles mesures de protection conformes aux normes nationales pour garantir sa pérennité.

Symbole de la dernière dynastie féodale du Vietnam (1802-1945), ce trône rouge et or est conservé au sein du palais Thai Hoà, au cœur du complexe de monuments de Huê inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993.

Il se compose de deux parties principales en bois laqué rouge et doré à la feuille d'or : le siège et son imposant piédestal. Le dossier est orné d’un dragon en relief tenant le caractère de la longévité, tandis que les accoudoirs en arc de cercle sont décorés de motifs de "feuilles se transformant en chauves-souris" et se terminent par des têtes de dragon sculptées. L’ensemble est lui-même placé sur un piédestal à trois niveaux, également en bois laqué et doré, richement sculpté de "dragons parmi les nuages".

L'état de conservation du trône était déjà jugé préoccupant lors de son classement comme trésor national en 2015. Une grande partie de la laque et de la dorure était écaillée, l'accoudoir droit, cassé, avait été sommairement consolidé avec du fil de fer, et l'accoudoir gauche était fissuré.

Une première restauration mineure avait été menée en 2017 pour renforcer la structure, combler les fissures et reconstituer de petits éléments décoratifs.

