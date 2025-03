Dà Nang lancera fin mars son premier festival gastronomique

Photo : nhadautu.vn/CVN

La directrice du Service municipal du tourisme, Truong Thi Hông Hanh, a indiqué que le festival se déroulera au parc "Biên Dông" (Mer Orientale). La cérémonie d'ouverture, prévue pour le 28 mars à 19h30, proposera des performances artistiques dynamiques ainsi que des démonstrations culinaires uniques, comprenant notamment des spectacles de barmans et de fabrication de nouilles.

Tout au long du Festival, divers espaces culinaires seront aménagés, mettant en valeur la cuisine locale, des spécialités régionales vietnamiennes ainsi que des spécialités internationales. Une zone d'expérimentation intitulée "Dà Nang Food Fun" offrira aux visiteurs la possibilité de préparer eux-mêmes des plats traditionnels tels que les bánh xèo (crêpes vietnamiennes salées), les gỏi cuốn (rouleaux de printemps frais) et les bánh ít (raviolis de riz gluant).

De plus, le Dà Nang Food Tour - The Chef Competition (Concours de Chefs) réunira plus de 20 cuisiniers professionnels et amateurs issus des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.

Passeport culinaire

Autre temps fort du festival : le programme "Passeport culinaire", qui permettra aux visiteurs de collectionner des tampons en échange de cadeaux exclusifs. Le Service municipal du tourisme, en collaboration avec des entreprises du secteur alimentaire, distribuera 5.000 passeports culinaires bilingues (vietnamien et anglais). Les détenteurs de ces passeports bénéficieront de réductions spéciales dans certains restaurants, ainsi que d'avantages sur les transports grâce au code de réduction "Dà Nang Food Tour" pour les taxis Xanh SM. De plus, ceux qui collectionneront 10, 20, 30, 40 ou 50 tampons pourront recevoir divers cadeaux.

Selon la directrice du Service municipal du tourisme, Truong Thi Hông Hanh, le Festival gastronomique de Dà Nang est un nouveau produit destiné à enrichir l'offre touristique culinaire de la ville, en promouvant non seulement la cuisine locale et vietnamienne, mais aussi la gastronomie internationale, avec pour objectif à long terme de faire de Dà Nang une destination touristique gastronomique de premier plan.

En 2025, Dà Nang vise 11,9 millions de visiteurs, soit une augmentation de 10% par rapport à 2024. Parmi eux, les arrivées internationales devraient atteindre 4,8 millions. Les revenus provenant de l'hébergement, de la restauration et des services de voyage devraient dépasser 36.000 milliards de dôngs (1,4 milliard de dollars).

VNA/CVN