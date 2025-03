Salade de papaye verte aux crevettes et à la viande

La salade de papaye verte aux crevettes et à la viande est un plat emblématique et délicieux de la cuisine vietnamienne. Elle se distingue par l’’harmonie des saveurs : crevettes fraîches, viande de porc ou de bœuf séché, herbes aromatiques et échalotes frites, qui lui confèrent une identité culinaire unique.