Hô Chi Minh-Ville

Plus de 500 plats à découvrir à la fête culinaire de Saigontourist

Prévue du 27 au 30 mars dans la zone touristique de Van Thanh, à Hô Chi Minh-Ville, la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2025 sera plus grande que les éditions précédentes avec plus de 500 plats et boissons emblématiques du pays.

Photo : Saigontourist/CVN

Organisée par Saigontourist, la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2025 rassemble des hôtels, complexes hôteliers et restaurants 4 à 5 étoiles affiliés au groupe à Hô Chi Minh-Ville et dans d’autres localités du pays. Il bénéficie également du soutien de nombreux partenaires de renom et de représentants de marques culinaires régionales.

"En tant qu’événement annuel, la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist reflète la passion du groupe pour la valorisation du patrimoine gastronomique vietnamien. Elle permet non seulement d’honorer la richesse culinaire du pays, mais aussi de la faire découvrir aux visiteurs internationaux. Nous espérons que cette fête continuera de grandir et deviendra un rendez-vous culinaire de référence à l’échelle internationale", a déclaré Pham Huy Binh, président de Saigontourist et chef du comité d’organisation.

Spécialités locales

Parmi les plats mis à l’honneur figurent de nombreuses spécialités locales. La cuisine du Nord séduira avec des mets comme bún thang (vermicelles au bouillon de poulet), cha cá La Vong (croquettes de poisson), bánh cuôn de Thanh Tri (raviolis en rouleau farcis de viande hachée et de champignons noirs cuits à vapeur), bánh tôm de Hô Tây (beignets de crevettes) et bún cha (vermicelles de riz accompagnés de porc grillé).

La région Centre proposera des plats emblématiques tels que cao lâu de Hôi An (soupe de nouilles), mi Quang aux jeunes œufs (nouilles de style Quang), soupe de nouilles de riz Nam Pho, com âm phu (riz de l’enfer ou riz aux sept délices de Huê), huîtres de Côn Co (Quang Tri) ou encore bánh xèo (crêpe vietnamienne).

Le Sud offrira une cuisine variée, des saveurs de rue de Saigon aux spécialités du delta du Mékong, en passant par les fruits de mer des îles de Phu Quôc et Côn Dao. À cela s’ajoutent les repas servis à bord des vols de Vietnam Airlines.

Les visiteurs auront aussi l’occasion de découvrir des plats insolites issus des régions montagneuses du Nord et des Hauts plateaux du Centre tels que viande de buffle séchée, poisson grillé du lac Ba Bê, porc villageois grillé aux feuilles de mac mât (clausena indica Daizell), banh cuôn de Cao Bang, gâteaux aux châtaignes de Trùng Khanh, thang cô de Quan Ba (ragoût de tripes de cheval et de bœuf) et salade de 60 sortes de feuilles et légumes de Kon Tum.

Photo : Saigontourist/CVN

Suite au succès de l’édition précédente, l’événement s’enrichit cette année de concours gastronomiques mettant en avant les dix meilleurs plats traditionnels, les dix meilleures spécialités régionales et les dix meilleures boissons typiques.

Rendez-vous culturel

Au-delà de la gastronomie, la fête mettra à l’honneur le patrimoine culturel vietnamien avec des spectacles artistiques tels que marionnettes sur l’eau, quan ho (chants alternés), don ca tài tu (chant amateur du Sud), danse du singe khmère, bài choi (art combinant chant folklorique et jeu de cartes), chant de Huê et performances de gongs des Hauts plateaux du Centre.

Les visiteurs pourront également explorer un marché traditionnel des Hauts plateaux du Centre, enfiler des costumes ethniques et s’immerger dans l’ambiance festive des trois régions du pays. Les villages artisanaux seront à l’honneur avec la fabrication de plus de 50 types de gâteaux traditionnels.

La Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist est le seul événement gastronomique vietnamien récompensé par World Culinary Awards. Elle a décroché le titre de "Meilleure fête culinaire d’Asie" trois années consécutives (2022, 2023 et 2024) et celui de "Meilleure fête culinaire du monde" deux années de suite (2023 et 2024). L’édition 2024 a attiré plus de 60.000 visiteurs.

Tân Dat/CVN

