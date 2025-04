Dà Nang coopère avec la ville de Pyeongtaek dans les semi-conducteurs

Photo: VNA/CVN

À cette occasion, les deux parties ont signé un accord de coopération visant à renforcer leur amitié et à accélérer leur coopération dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, la haute technologie, les énergies propres, la logistique et les ports maritimes, l'éducation, la culture, les sports et le travail.

Reconnaissant de nombreuses similitudes dans les orientations de développement et les opportunités de coopération entre les deux villes, Lê Trung Chinh a proposé aux autorités de Pyeongtaek à aider Dà Nang à promouvoir les opportunités d'investissement dans le secteur des semi-conducteurs auprès des entreprises et partenaires locaux, et à faciliter la mise en relation des entreprises spécialisées avec sa ville.

Le maire Jung Jang Seon a salué le dynamisme économique de Dà Nang lors de ces derniers temps. Il a rappelé que Dà Nang est une destination prisée des habitants de Pyeongtaek.

Photo: VNA/CVN

Jung Jang Seon a émis l'espoir que dans les temps à venir, les entreprises des deux villes auront de nombreuses opportunités de coopérer et de se développer, en profitant des avantages et des mécanismes préférentiels pour promouvoir les économies des deux parties.

Avant de signer l'accord de coopération avec Pyeongtaek, Dà Nang avait déjà établi des relations d'amitié et de coopération avec quatre autres localités sud-coréennes : Changwon (1997), Daegu (2004), Hwaseong (2008) et Jeju (2023). La ville a mis en œuvre avec succès divers programmes de coopération dans le tourisme, la formation, l'échange de cadres et les échanges culturels, tout en partageant son expertise en matière de transport écologique et de développement de villes intelligentes.

À la fin de l'année 2024, la République de Corée comptait 285 projets d'investissement à Dà Nang, avec un capital total enregistré de 382 millions de dollars, ce qui la place parmi les cinq premiers pays en termes d'investissement direct étranger dans la ville.

VNA/CVN