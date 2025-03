Entretien téléphonique entre Bùi Thanh Son et Cho Tae Yul

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) du Vietnam, Bùi Thanh Son, a eu un entretien téléphonique avec le ministre des AE de la République de Corée, Cho Tae Yul, dans l'après-midi du 18 mars.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bùi Thanh Son, a affirmé la volonté d’œuvrer avec la République de Corée pour approfondir davantage le "Partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée" dans les temps à venir. Il a demandé aux deux parties de continuer de renforcer la confiance politique à travers des échanges de délégations de tous les niveaux ; promouvoir la coopération commerciale bilatérale pour atteindre bientôt l’objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars ; encourager les entreprises sud-coréennes à investir et à élargir leur échelle d’investissement au Vietnam dans les domaines d’atout de la République de Corée et de demande du Vietnam.

De son côté, le ministre sud-coréen des AE Cho Tae Yul a souligné que le Vietnam était un partenaire clé dans la mise en œuvre de la politique étrangère de la République de Corée dans la région. Il a émis son souhait que les deux parties continuent à se coordonner et à se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales, à améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération existants, notamment le dialogue annuel entre les ministres des AE des deux pays sur l'examen de la mise en œuvre du programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée signé en juin 2023.

Les deux parties ont convenu de continuer à coordonner étroitement et à mettre en œuvre efficacement la perception commune des hauts dirigeants des deux pays et, dans l'immédiat, de promouvoir les échanges de délégations à l'occasion de l'accueil par le Vietnam du 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G).

À cette occasion, Bùi Thanh Son a respectueusement invité Cho Tae Yul à effectuer prochainement une visite au Vietnam. L'invitation a été acceptée avec joie.

