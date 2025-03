Hô Chi Minh-Ville facilite l’implantation des entreprises sud-coréennes

Le 25 mars, le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le consulat général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, a organisé une conférence de dialogue entre les dirigeants locaux et les entreprises sud-coréennes en 2025.

S'exprimant lors de la conférence, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a souligné que les relations entre le Vietnam et la République de Corée n'ont cessé de se développer au cours des trois dernières décennies, en particulier depuis l'élévation de leur partenariat au niveau stratégique global en décembre 2022. À l'échelle locale, la République de Corée est l'un des principaux partenaires de Hô Chi Minh-Ville dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme.

Ressources importantes

"Plus de 80.000 Sud-Coréens vivent et travaillent actuellement à Hô Chi Minh-Ville, et plus de 2.000 entreprises sud-coréennes y sont implantées. Il s'agit d'une ressource importante qui contribue au développement économique et social de la ville et constitue un pont efficace entre les deux pays", a affirmé le vice-président Vo Van Hoan.

"Dans le contexte de la relance économique et de l'attraction des investissements, les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville s'engagent à poursuivre l'amélioration de l'environnement d'investissement, à garantir la stabilité politique et sociale, et à soutenir les entreprises étrangères, en particulier les entreprises coréennes, pour un développement durable et à long terme", a-t-il souligné.

Pour sa part, le consul général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, Shin Choong Il, a exprimé sa conviction que cette conférence de dialogue constitue non seulement un espace d'échange sur les difficultés rencontrées par les entreprises, mais qu’elle contribue également à renforcer la compréhension des priorités de la ville dans son processus de transformation numérique. Il s’agit, selon lui, d’un point de départ pour des avancées plus significatives dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Lors de la conférence, le directeur adjoint du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, Do Dang Ai, a indiqué que le produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville devrait atteindre 7,17% en 2024. La République de Corée est actuellement le troisième plus grand investisseur de la mégapole du Sud, avec 2.286 projets et un investissement total de 5,5 milliards de dollars. Hô Chi Minh-Ville ambitionne de développer des industries de haute technologie, des services financiers et des centres de technologie numérique, tout en renforçant l’attractivité des investissements sous forme de partenariats public-privé (PPP) dans les infrastructures, les soins de santé et l’éducation.

L’un des temps forts de la conférence a été la présentation du projet de construction du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville par Nguyên Truc Vân, directrice du Centre de simulation et de prévision socio-économique. Ce projet, structuré en trois phases, vise à faire de la ville un centre financier mondial d’ici 2035, tout en contribuant à l’objectif du Vietnam d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Sur le plan commercial, Kim Nyoun Ho, président de la Chambre de commerce coréenne au Vietnam (KOCHAM), a proposé plusieurs mesures, notamment la résolution des questions liées aux remboursements de taxes à l'exportation sur place, l'ajustement des frais d'infrastructure portuaire, l’extension des installations de l'école internationale de la République de Corée et la simplification des procédures d'octroi de licences d'investissement.

Michael Jaewuk Chin, directeur indépendant de Vingroup Corporation, a partagé son expérience dans la construction de centres financiers en Asie du Nord-Est et a insisté sur l'importance de la finance verte. Il a suggéré une coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans la mise en place d'obligations vertes, de projets de crédit carbone et d’énergies renouvelables, en tant qu’approche stratégique en faveur du développement durable.

Enfin, lors de cette conférence de dialogue, l’ITPC et KOCHAM se sont engagés à rester des intermédiaires privilégiés entre les autorités et la communauté des affaires coréenne, en maintenant un mécanisme de dialogue régulier pour lever les obstacles et diffuser en temps utile les informations sur les politiques en vigueur. Les deux parties espèrent également développer de nouveaux modèles de coopération, contribuant ainsi au renforcement des relations bilatérales et à la croissance durable de Hô Chi Minh-Ville dans un contexte d’intégration mondiale accrue.

Appel à l’investissement dans de nombreux projets stratégiques

À cette occasion, les dirigeants locaux ont déclaré qu’en 2025, Hô Chi Minh-Ville devra mobiliser environ 100.000 milliards de dôngs pour mettre en œuvre dix projets stratégiques. Parmi eux figurent le projet de la Ceinture 4 traversant la ville, avec un investissement total de 15.120 milliards de dôngs, l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài, estimée à 19.650 milliards de dôngs, ainsi que cinq projets BOT aux portes d’entrée de la ville, nécessitant un budget de 44.592 milliards de dôngs. À cela s’ajoutent la construction du pont Thu Thiêm 4 (5.300 milliards de dôngs), du pont Cân Gio (9.982 milliards de dôngs) et de l’usine de traitement des déchets solides Tây Bac (5.064 milliards de dôngs)...

Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville continue d’encourager les investissements dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du sport et de la culture, avec une liste de 41 autres projets ouverts aux investisseurs. Parmi eux, cinq projets sont déjà en cours de réalisation, notamment le pont Thu Thiêm 2, le projet d’investissement pour la construction de quatre routes principales sous forme de contrat BT, l’aménagement des infrastructures techniques internes de la zone I du Parc historique et culturel national sous forme de contrat BT, ainsi que la construction d’une route parallèle à la rue Mai Chi Tho... En outre, la ville procède actuellement à une révision de la liste globale des projets d’attraction des investissements pour la période 2024-2025.

Texte et photos : Tân Dat/CVN