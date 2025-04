Le Premier ministre demande de donner un nouvel élan au développement du secteur privé

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de créer un tournant décisif pour stimuler cette composante économique, en suscitant la confiance, l’inspiration et la motivation, tout en favorisant sa participation aux grands programmes et projets nationaux.

Depuis la première réunion, le Comité directeur chargé de l’élaboration du Projet de développement du secteur privé a défini des missions, objectifs et orientations du Projet. Il a organisé huit séminaires, effectué des missions d’étude dans plusieurs pays et localités, et recueilli des avis de ministères, secteurs et localités pour perfectionner le projet.

Lors de cette deuxième réunion, les membres ont continué à discuter du projet, en analysant le rôle du secteur privé, sa situation actuelle, ses lacunes, leurs causes, ainsi que les leçons tirées. Ils ont proposé des objectifs, des missions et des solutions concrètes, notamment des mécanismes et politiques spécifiques...

Le Premier ministre a demandé au groupe de rédaction de finaliser les rapports et documents du Projet pour les soumettre au Bureau politique dans les délais impartis, avec une qualité assurée. Selon lui, le Projet devra refléter une pensée renouvelée, des priorités claires, des politiques innovantes, agissant comme un levier fort pour créer un tournant dans le développement du secteur privé.

Photo : VNA/CVN

Le Projet couvre la période jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, et concerne tous les acteurs privés, des particuliers aux entreprises. Il devra fixer des objectifs ambitieux en matière de nombre, de qualité, de contribution au PIB et de productivité. Il devra également proposer des mesures pour améliorer le cadre institutionnel, simplifier les procédures administratives, réduire les coûts de conformité et éviter toute complication ou gêne pour les citoyens et entreprises.

Le Projet devra aussi prévoir la mobilisation diversifiée des ressources, favoriser l’accès des entreprises privées au marché, promouvoir les partenariats public-privé, garantir la propriété privée et protéger les droits légitimes des acteurs économiques, sans criminaliser les relations économiques.

Enfin, le Premier ministre a insisté sur l’importance de renforcer les liens entre entreprises privées, publiques et à participation étrangère, et de soutenir l’expansion des entreprises privées vers les marchés régionaux et mondiaux. Il a demandé de continuer à recueillir les contributions des experts, scientifiques, collectivités locales et surtout des entreprises privées, pour parfaire le Projet, tout en préparant des textes spécifiques afin d’assurer sa mise en œuvre rapide.

VNA/CVN