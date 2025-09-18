Dà Nang ambitionne de devenir un pôle de croissance majeur d’ici 2045

Le I er Congrès du Parti de la ville de Dà Nang (Centre) pour le mandat 2025-2030 a défini les orientations de développement de la ville pour 2025-2030, avec une vision à l’horizon 2045.

>> Dà Nang accélère la création de la première zone de libre-échange du Vietnam

>> La ville de Dà Nang a son nouveau président du Comité populaire

>> Congrès du Parti : faire de Dà Nang un pôle de croissance du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le congrès a souligné la nécessité de promouvoir la croissance du secteur privé et d’optimiser les ressources d’investissement, afin de positionner Dà Nang comme un pôle de croissance du Vietnam.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Luong Nguyên Minh Triêt, a exhorté en clôture du congrès, jeudi 18 septembre, les membres du Comité municipal du Parti et de son Bureau permanent à montrer l’exemple et à faire preuve de leadership, à rester proches de la base et à appliquer avec flexibilité les orientations du Parti ainsi que les politiques et lois de l’État.

Il a insisté sur la nécessité de s’attacher à lever les obstacles, à surmonter les défis et à saisir les opportunités, notamment celles issues de la quatrième révolution industrielle, pour favoriser un développement rapide, robuste et durable de Dà Nang.

Le congrès a fixé l’objectif principal de renforcer l’édification et le remodelage du Parti, de promouvoir un système politique intègre et robuste ; de développer la gouvernance numérique, la ville intelligente et une administration moderne ; et de promouvoir la démocratie, les traditions révolutionnaires, l’identité culturelle et la grande union nationale.

Dà Nang est appelée à devenir une ville pionnière en sciences et technologies, en entrepreneuriat innovant et en transformation numérique ; un centre culturel, sportif, éducatif et de soins de santé de haute qualité ; et une destination touristique attractive.

La ville continuera de maintenir la défense nationale, la sécurité politique, l’ordre social et la souveraineté sur les frontières terrestres et maritimes ; et de favoriser la diplomatie et la coopération internationale.

Photo : VNA/CVN

À l’horizon 2045, elle ambitionne de devenir une ville écologique et intelligente, un pôle de libre-échange et de finance internationale, un pôle industriel, logistique et de start-up innovantes, ainsi qu’une destination touristique de classe mondiale où il fait bon vivre en Asie.

Le PIBR local devrait croître en moyenne de 11% par an entre 2026 et 2030, pour atteindre 8.500 dollars par habitant. Les recettes du budget de l’État devraient augmenter d’au moins 10% par an ; le secteur privé devrait croître de 11,5 à 12% par an ; et l’économie numérique devrait représenter 35 à 40% du PIBR.

Une attention particulière sera également portée à la mobilisation des investissements pour le développement des infrastructures afin de favoriser une croissance rapide et durable ; au développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, en lien avec le développement de ressources humaines de haute qualité ; à l’augmentation de la productivité, de la qualité et de l’efficacité dans tous les secteurs ; et à l’amélioration du niveau de vie, en particulier pour les habitants des zones montagneuses.

Pour atteindre les objectifs fixés, le congrès a défini des tâches et des solutions clés, notamment l’affinement du modèle d’administration locale à deux niveaux avec une décentralisation et une allocation des ressources accrues, le renforcement du rôle actif de la population, la valorisation des atouts et du potentiel de la ville, la promotion de la restructuration économique et l’accélération de la transformation numérique comme moteur essentiel du développement socio-économique.

VNA/CVN