La ville de Dà Nang a son nouveau président du Comité populaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 13 septembre, la décision n°2017/QĐ-TTg approuvant l’élection de Pham Duc An, vice-secrétaire du Comité du Parti de la ville de Da Nang (mandat 2020-2025), au poste de président du Comité populaire municipal pour la période 2021-2026.

Photo : VNA

Né en 1970 dans la province de Nghê An, M. An est titulaire d’un diplôme supérieur en théorie politique, d’une licence en droit économique, d’une licence en banque-finance et d’un master en administration des affaires.

Il a longtemps travaillé dans le secteur bancaire.

En décembre 2024, le Secrétariat du Comité central du Parti l’a désigné pour rejoindre le Comité exécutif et la Permanence du Comité du Parti de la province de Quang Ninh, où il a exercé les fonctions de vice-secrétaire du Comité provincial du Parti. Par la suite, le Conseil populaire provincial l’a élu président du Comité populaire de Quang Ninh (mandat 2021-2026).

En septembre 2025, le Secrétariat a décidé de le désigner en tant que vice-secrétaire du Comité du Parti et président du Comité populaire de Quang Ninh, député de la XVe Assemblée nationale, pour rejoindre le Comité exécutif et la Permanence du Comité du Parti de Dà Nang, et occuper le poste de vice-secrétaire du Comité municipal du Parti (mandat 2020-2025). Il a ensuite été présenté pour être élu président du Comité populaire de Dà Nang (mandat 2021-2026).

Le 8 septembre 2025, lors de sa 3ᵉ réunion thématique, le Conseil populaire de Dà Nang (Xe législature) a élu M.An, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire municipal pour la période 2021-2026.

VNA/CVN