Congrès du Parti : faire de Dà Nang un pôle de croissance du Vietnam

Le premier Congrès du Comité du Parti de la ville de Dà Nang (mandat 2025-2030) s’est ouvert le17 septembre avec la participation de 450 délégués représentant plus de 139.500 membres du Parti communiste du Vietnam. Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti, a assisté et donné les orientations.

Placée sous le thème « Construire un Parti et un système politique transparents et solides ; promouvoir la culture, la tradition révolutionnaire, l’unité nationale et l’aspiration au développement ; édifier une ville moderne, civilisée et à haute qualité de vie, pour devenir un pôle de croissance du Vietnam pour, de concert avec le pays, entrer dans la nouvelle ère de développement de la nation », le congrès s’est tenue sous le mot d’ordre : « Solidarité - Démocratie - Discipline - Innovation - Développement ».

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, Trên Câm Tu a salué les réalisations obtenues et a appelé l’organisation du Parti de Dà Nang à poursuivre la rénovation de ses méthodes de direction, à renforcer l’édification du Parti et à améliorer l’environnement d’affaires. Il a insisté sur la nécessité de développer l’économie privée, d’attirer les investissements nationaux et étrangers dans les secteurs prioritaires, tout en assurant la sécurité sociale et l’amélioration du niveau de vie des habitants.

De son côté, Luong Nguyên Minh Triêt, membre suppléant du Comité central du Parti et secrétaire du Comité municipal du Parti, a affirmé que Da Nang ambitionnait de devenir une ville moderne et pionnière dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transition numérique. La ville mettra en place de nouveaux modèles économiques tels qu’un centre financier international, une zone de libre-échange et le modèle dit des « cinq hauts » (haut savoir, haute culture, haut revenu, haute gouvernance et haut niveau de vie).

Au cours du mandat précédent (2020-2025), malgré les difficultés, notamment la pandémie de COVID-19, la ville de Dà Nang et la province de Quang Nam - avant leur fusion - ont maintenu la croissance, amélioré les infrastructures, renforcé la sécurité sociale et la coopération internationale, devenant une destination sûre et attractive.

Dans la séance du matin, le congrès a annoncé la décision du Comité central du Parti concernant la composition du nouveau Comité exécutif de Dà Nang, avec 75 membres. Luong Nguyên Minh Triêt a été désigné au poste de secrétaire du Comité municipal du Parti pour le mandat 2025-2030.

