Dà Nang accélère la création de la première zone de libre-échange du Vietnam

Dà Nang multiplie les initiatives pour mettre rapidement en service la première zone de libre-échange (FTZ) du Vietnam. Outre la préparation des infrastructures, de la disponibilité foncière et du cadre juridique, la ville recherche activement des investisseurs stratégiques, avec l’ambition de faire de cette FTZ un modèle pilote, appelé à être répliqué dans d’autres localités du pays.

Photo: VNA/CVN

Selon l’Institut national d’architecture, le développement de la FTZ doit reposer sur quatre piliers : la plateforme numérique et la connectivité commerciale mondiale ; la technologie et la transformation numérique ; le cadre institutionnel et juridique ; ainsi que la cybersécurité.

Sur le plan de l’aménagement, la FTZ de Dà Nang doit être intégrée au port maritime, à l’aéroport, au réseau ferroviaire, au couloir économique Est-Ouest et aux zones industrielles voisines. Les sous-zones fonctionnelles comprendront la production, la logistique, les services financiers, les logements pour experts, le commerce et les expositions, ainsi que des espaces verts.

La ville est également invitée à développer de grandes infrastructures commerciales et de services profitant à la fois à la FTZ et au tissu urbain, en privilégiant une architecture moderne, économe en énergie et respectueuse de l’environnement.

Dà Nang est encouragée à s’inspirer de modèles internationaux réussis tels que le Dubai International Financial Centre (DIFC), Raffles Place (Singapour) ou Qianhai (Shenzhen, Chine). Sur cette base, la ville pourrait concentrer ses efforts sur des secteurs à fort potentiel comme la Fintech, la finance verte, la banque numérique et la gestion d’actifs. Dans un premier temps, il est proposé de mettre en place un "noyau pionnier" comprenant un cluster Fintech, un centre de paiements numériques et un espace dédié aux start-up, avant d’évoluer vers un modèle financier intégré.

Les experts soulignent qu’un environnement d’affaires transparent et attractif est essentiel au succès de la FTZ. Cela implique des procédures administratives simplifiées, un mécanisme de guichet unique et un cadre institutionnel spécifique. Parallèlement, le développement des ressources humaines doit être renforcé grâce aux partenariats avec les universités, instituts de recherche et organismes de formation internationaux. La FTZ devra également attirer des experts étrangers en offrant des politiques de visa flexibles, un cadre de vie favorable et des incitations compétitives.

Infrastructures technologiques et logistiques

Selon la société Viettel Industrial Solutions, la FTZ de Dà Nang doit viser l’optimisation des chaînes d’approvisionnement, la réduction du temps de dédouanement et l’augmentation des volumes de fret. Le numérique jouera un rôle central grâce à l’intégration des données, la surveillance en temps réel et la gestion intelligente.

Photo : CTV/CVN

Viettel propose la création d’un centre logistique portuaire à Dà Nang articulé autour de six zones fonctionnelles : entrepôts ; terminaux à conteneurs et transbordement ; services de soutien ; bureaux ; transport multimodal ; zones de contrôle spécialisé. En parallèle, le développement de la logistique aérienne (Off-Airport Cargo Terminal) est recommandé afin de désengorger l’aéroport de Dà Nang, ainsi que la mise en place d’un centre logistique interrégional moderne. Des services à valeur ajoutée tels que le tri, l’emballage, l’assurance, le remboursement de TVA et la gestion intelligente des stocks seront également encouragés.

La feuille de route se décline en trois étapes : 2025-2026, mise en place de la plateforme numérique ; 2027-2030, extension de la numérisation et gestion intelligente ; à partir de 2030, achèvement et pilotage de la transformation numérique.

L’accompagnement des entreprises

Pham Hông Diêp, président du conseil d’administration de Shinec, estime que la FTZ doit reposer sur cinq piliers : infrastructures et planification, cadre institutionnel spécifique, attraction d’investissements et connexion à la finance mondiale, ressources humaines et infrastructures numériques, ainsi qu’avantages incitatifs exceptionnels. Il propose également de développer le couloir Chu Lai - Dung Quât (800-1.000 ha), à proximité du port de Ky Hà et de l’aéroport de Chu Lai, afin de tirer parti des infrastructures logistiques et de promouvoir l’intégration régionale.

Selon lui, la période 2025–2032 doit être marquée par la mise en œuvre de grands projets tels que l’extension des ports de Tiên Sa et de Ky Hà, la construction de l’autoroute côtière Dà Nang - Chu Lai - Quang Ngai, le développement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Chu Lai - Dà Nang et l’extension de l’aéroport de Chu Lai en hub international de fret, pour un investissement total estimé entre 7,5 et 9 milliards de dollars.

Dans le même esprit, Nguyên Tuân Hai, président d’Alphanam Group, considère que "le moment est désormais réellement opportun" pour investir à Dà Nang. Selon lui, le choix de Dà Nang correspond à "la bonne destination, au bon moment, avec simplement la nécessité de trouver les bons gestionnaires". Il a salué la volonté d’accompagnement et l’attitude ouverte des autorités municipales, soulignant que la ville élargit actuellement son espace de développement et révèle de nouvelles opportunités.

Grâce à la détermination des autorités locales et au soutien du secteur privé, la FTZ de Dà Nang devrait ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises. Elle contribuera également à attirer les fonds d’investissement internationaux et à positionner Dà Nang comme un centre régional de commerce, de finance et de logistique, apportant ainsi un nouvel élan au développement du Centre du Vietnam et du pays tout entier.

VNA/CVN