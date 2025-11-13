Renforcer durablement les relations Vietnam - Laos

Le vice-Premier ministre vietnamien Hô Duc Phoc a effectué une visite de travail officielle au Laos du 12 au 13 novembre.

Dans l'après-midi du 12 novembre, il a été reçu par le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith. Lors de la rencontre, Hô Duc Phoc a présenté les points saillants de la situation au Vietnam, ainsi que les résultats de son entretien avec son homologue lao, Saleumxay Kommasith. Les deux parties ont mené une évaluation complète de la coopération bilatérale, examiné l'avancement des projets stratégiques et échangé sur les mesures pour lever les obstacles rencontrés.

Elles ont finalement convenu de priorités et de solutions pour certains projets clés et préparent activement la 48ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, qui succédera à la 47ᵉ session.

Le vice-Premier ministre a exprimé le souhait que les dirigeants de haut rang du Laos continuent de faciliter les activités des entreprises vietnamiennes investissant dans le pays, en particulier en encourageant les grands groupes vietnamiens à venir investir et faire des affaires, contribuant ainsi au développement socio-économique du Laos.

Le président lao Thongloun Sisoulith a rappelé l'importance d'évaluer et d'examiner la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux Partis et États. Il a proposé aux deux parties de renforcer l'intégration, la connectivité économique, en particulier dans le domaine des transports, et d'accélérer la réalisation des projets stratégiques bilatéraux.

Auparavant, lors de son entretien avec le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, Hô Duc Phoc a partagé la situation socio-économique du Vietnam et les évolutions de la coopération bilatérale.

Il a fermement insisté sur la nécessité de consolider les relations politiques, ainsi que la coopération sécuritaire et économique, qu'il considère comme les piliers essentiels du partenariat bilatéral.

Hô Duc Phoc a proposé des solutions concrètes visant à lever définitivement les difficultés rencontrées sur certains projets. Il a également partagé l'expérience vietnamienne en matière d'infrastructures et de mobilisation des ressources budgétaires.

De son côté, Saleumxay Kommasith a exprimé sa satisfaction face aux progrès économiques du Vietnam. Il a ensuite présenté la situation économique et financière du Laos, tout en soulignant les défis persistants auxquels le pays est confronté.

Les deux vice-Premiers ministres ont unanimement estimé que la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et le Laos maintient un fort essor, affichant de nombreux points positifs. Parallèlement, la collaboration dans d'autres domaines clés continue de se renforcer, contribuant ainsi à consolider davantage la solidarité particulière entre les deux pays.

