Les universités vietnamiennes s'efforcent d'attirer les étudiants internationaux

Selon le Département de la coopération internationale (ministère de l'Éducation et de la Formation), au cours de l'année scolaire 2023-2024, environ 22.000 étudiants étrangers suivent des cursus dans des universités vietnamiennes. Parmi eux, près de 4.000 étudient dans le cadre d’accords signés, le reste grâce à leur propre ressource financière ou dans le cadre d'accords bilatéraux au niveau scolaire ou local. Le nombre d'étudiants étrangers au Vietnam augmente d'année en année, passant 18 500 pour l'année scolaire 2020-2021 à 21 000 pour 2022-2023.

Photo : Sggp/CVN

En outre, les statistiques de chaque centre de formation montrent également que le nombre d'étudiants internationaux venant étudier à temps plein au Vietnam a également augmenté de manière significative. Ces cinq dernières années, leur nombre à l'Université internationale (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) a doublé d'une année à l'autre. Les étudiants choisissent principalement des spécialisations liées à l'administration des affaires, à la biotechnologie, au génie biomédical, aux technologies de l'information... Jusqu'à présent, les étudiants internationaux inscrits au programme de formation régulier et les échanges académiques sont au nombre de 612.

L'Université Tôn Duc Thang, ces cinq dernières années, a accueilli environ 10 000 étudiants internationaux. Pour la seule année scolaire 2023-2024, ils étaient 2.065 dont plus de 400 suivant des programmes de formation ciblés à temps plein. Ils venaient de nombreux pays tels que le Laos, le Myanmar, le Cambodge, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, l'Inde, la République de Corée... pour des cursus dans la vietnamologie, l'administration des affaires, les technologies de l'information, l'électricité - électronique, la pharmacie, les arts industriels, les biotechnologies et les langues étrangères.

Selon le ministère de l'Éducation et de la Formation, l'échange d'étudiants avec des pays étrangers a contribué à promouvoir les échanges culturels et académiques et à renforcer la solidarité et l'amitié avec d'autres pays et l'intégration internationale.

Les statistiques montrent qu'actuellement dans de nombreuses universités, le nombre d’étrangers étudiant avec leurs propres ressources financières est assez important, comme les écoles membres de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, l'Université Nguyên Tât Thanh…

VNA/CVN