La vice-ministre des AE Nguyên Minh Hang en visite de travail au Guangxi

Du 20 au 22 novembre, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a dirigé une délégation de représentants des provinces de Cà Mau, Ninh Thuân, Ninh Binh, Nam Dinh et Vinh Long, pour effectuer une visite de travail au Guangxi, en Chine.

Photo : BQT/CVN

La vice-ministre vietnamienne a rencontré des personnalités du Guangxi, notamment Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) de la région autonome Zhuang du Guangxi. Elle a également coprésidé un séminaire sur la promotion de la coopération diplomatique de niveau local et du tourisme entre le Vietnam et le Guangxi.

Lors de sa rencontre avec Liu Ning, Nguyên Minh Hang a souligné que le développement des relations stables, durables et à long terme avec la Chine était une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier rang dans la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification du Vietnam.

Elle a suggéré que les deux parties promeuvent les échanges et la coopération dans de nombreux domaines, réalisent une coopération mutuellement bénéfique et apportent des avantages pratiques aux peuples des deux pays.

Le Vietnam créera des conditions favorables permettant aux localités de renforcer les échanges amicaux et la coopération mutuellement bénéfique avec le Guangxi, a-t-elle déclaré. De son côté, Liu Ning a affirmé qu'il créerait toutes les conditions favorables pour renforcer la coopération entre le Guangxi et les localités vietnamiennes.

Lors de leur rencontre avec la délégation vietnamienne, les autorités de Liuzhou, ville de la région autonome Zhuang du Guangxi, ont affirmé qu'elles continueraient à préserver les sites historiques liées au Président Hô Chi Minh.

Lors du séminaire sur la promotion de la coopération diplomatique de niveau local et du tourisme entre le Vietnam et le Guangxi, la partie chinoise a apprécié le rôle du consulat général du Vietnam à Nanning, en particulier du consul général Dô Nam Trung, dans la promotion des relations au niveau local entre le Vietnam et le Guangxi.

Dans le cadre de l’événement, Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) de la région autonome Zhuang du Guangxi, a décerné le titre de "Citoyen honoraire du Guangxi" à Dô Nam Trung, consul général du Vietnam à Nanning.

VNA/CVN