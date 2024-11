Les musées de Hanoï offrent de formidables espaces éducatifs

Hanoï compte une vingtaine de musées et de nombreuses galeries répartis en deux catégories principales : ceux qui traitent des thèmes historiques et militaires et ceux qui traitent des sujets culturels, artistiques et sociaux. Ayant pour mission de fournir au public une riche expérience éducative, ces établissements ne cessent de se renouveler et de diversifier leurs offres.