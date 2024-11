Vietnam - Chine

Le PM vietnamien rencontre le président de la région autonome Zhuang du Guangxi

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti et le gouvernement vietnamiens prenaient en haute considération et créaient toujours des conditions favorables pour que les localités vietnamiennes renforcent la coopération avec celles chinoises, dont le Guangxi.

Lan Tianli a affirmé que le Guangxi accordait toujours de l'importance au renforcement des échanges d'amitié et de la coopération mutuellement bénéfique avec les ministères, branches et localités vietnamiennes, apportant ainsi une contribution pratique aux relations globales entre les deux parties et les deux pays.

Les deux parties ont apprécié les progrès significatifs dans la coopération approfondie et efficace entre le Vietnam et le Guangxi au cours de ces dernières années, en particulier dans l'échange de délégations à tous les niveaux et la coopération économique, commerciale, la gestion des frontières terrestres, la connectivité des infrastructures de transport, l'ouverture et la modernisation des postes frontaliers, ainsi que l'échange entre les peuples. Le Vietnam a maintenu sa position de premier partenaire commercial du Guangxi au cours des 25 dernières années.

Coopération décentralisée

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé son souhait que les deux parties continuent de mettre en œuvre de manière efficace et concrète les perceptions communes de haut niveau dans les temps à venir. Il a déclaré que le programme de réunion de printemps entre les secrétaires du Parti et la réunion du comité de travail conjoint entre le Guangxi et les provinces vietnamiennes de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang et Hà Giang devraient être pleinement exploités.

Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties de collaborer pour développer des lignes ferroviaires à écartement standard reliant le Guangxi au Vietnam et d'optimiser le modèle pilote des postes frontaliers intelligents. Il a également demandé au Guangxi de continuer à faciliter l'importation de marchandises vietnamiennes, notamment de produits agricoles, en établissant une station d'inspection et de quarantaine.

Il a invité les entreprises du Guangxi à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans des secteurs comme l'agriculture verte, l'énergie propre et le développement durable. Il a appelé les deux parties à accélérer la recherche pour mettre en place un modèle pilote de zone de coopération économique transfrontalière et à travailler ensemble dans l'économie numérique, l'électricité et l'énergie propre

Il a également suggéré aux deux parties de continuer de collaborer étroitement dans la gestion des frontières, à renforcer la coopération en matière d'application de la loi, de gestion de l'immigration et de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il a encouragé l'extension et la modernisation des postes frontaliers terrestres et le fonctionnement sûr et efficace de la zone paysagère des cascades de Ban Giôc - Detian.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Lan Tianli a affirmé sa détermination à promouvoir la coopération entre les deux parties, à élargir et approfondir les échanges d'amitié avec les localités vietnamiennes, à renforcer la connectivité des infrastructures de transport routier et ferroviaire. Il a également souligné la nécessité de déployer rapidement le modèle pilote des postes frontaliers intelligents et de mettre en place des mesures facilitant le dédouanement.

De plus, Lan Tianli a exprimé son souhait que les deux parties coopèrent dans l'économie numérique, le commerce de l'électricité, renforcent la gestion des frontières, collaborent dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, contribuant ainsi à consolider et approfondir le partenariat stratégique global entre la Chine et le Vietnam, pour apporter des avantages pratiques aux localités et aux peuples des deux pays.

VNA/CVN