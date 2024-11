Le Vietnam et la Chine lancent un projet pilote de portes frontalières intelligentes

Le 14 novembre, la province de Lang Son du Vietnam et la région autonome Zhuang du Guangxi de la Chine ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération en signant un protocole d’accord pour établir un modèle pilote de "portes frontalières intelligentes."

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l'accord-cadre signé en juin 2023, visant à renforcer les échanges commerciaux et la collaboration entre le Vietnam et la Chine par le biais d'infrastructures modernes et connectées.

Lors de la cérémonie de signature, les représentants des deux parties ont souligné l'importance de ces portes intelligentes comme un levier stratégique pour dynamiser la coopération économique. Des avancées notables ont déjà été enregistrées dans le développement des infrastructures de transport aux postes frontières de Huu Nghi (Vietnam) et Youyi Guan (Chine).

Le protocole prévoit des réunions trimestrielles ou à la demande pour traiter les questions opérationnelles éventuelles. Les deux parties mettront également en place des lignes d’assistance téléphonique dédiées et désigneront des points de contact pour une gestion efficace et rapide des problèmes pouvant surgir.

Ce projet pilote promet d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la circulation fluide des biens et la connectivité économique entre les deux pays.

