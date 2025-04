Construction d’hôpitaux : l’Inspection générale du gouvernement révèle des violations

L’Inspection générale du gouvernement a tenu lundi 31 mars à Hanoï une réunion pour publier les conclusions de son enquête sur la construction de l’hôpital Bach Mai et du deuxième bâtiment de l’hôpital de l’amitié Viêt Duc.

Le chef de l’équipe d’inspection, Ngô Dinh Long, a révélé une série de violations généralisées à toutes les phases du projet, de la planification des investissements à l’exécution. Des irrégularités ont entaché l’approbation des projets, la sélection des entrepreneurs, les processus d’appel d’offres et l’exécution des contrats, les violations ultérieures amplifiant les erreurs initiales.

L’enquête a révélé un gaspillage généralisé, se manifestant sous de multiples formes et entraînant de lourdes pertes financières. L’utilisation inefficace des biens publics et la mauvaise gestion ont considérablement augmenté les coûts, grevaient inutilement les ressources publiques.

Dans son discours, l’inspecteur général adjoint Nguyên Van Cuong a déclaré que cette enquête urgente et imprévue était menée sous la direction du Comité central de pilotage sur la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, dirigé directement par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

L’inspecteur général adjoint Nguyên Van Cuong a souligné l’urgence et l’importance de cette enquête, menée sous la direction du Comité central de pilotage sur la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm.

L’enquête, lancée rapidement le 8 janvier 2025, a couvert une longue période de dix ans (2014-2024), explorant le paysage juridique vietnamien en constante évolution.

Le rapport d’inspection détaille minutieusement les fondements juridiques et scientifiques des conclusions, comparant des cas pratiques pour évaluer l’ampleur du gaspillage.

Il souligne la nécessité cruciale de donner davantage la priorité à la lutte contre le gaspillage, en plaidant pour des mesures préventives plus fortes dans l’ensemble du système politique et de la société afin de s’attaquer au problème tôt et à distance.

