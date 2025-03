Le Vietnam appelle à une lutte renforcée contre la criminalité de haute technologie

Une délégation du Parquet populaire suprême du Vietnam, conduite par son procureur général adjoint Ta Quang Khai, a participé à la 16ᵉ conférence internationale sur les sciences criminelles et à la 4ᵉ conférence internationale sur le droit et la société, qui se sont tenues à La Havane (Cuba), du 24 au 28 mars.

Lors de la séance plénière, le général de division Ta Quang Khai, également chef du Parquet militaire central du Vietnam, a souligné l'importance de ces forums pour promouvoir la coopération, partager les expériences et renforcer la compréhension entre les nations. Il a insisté sur le rôle croissant du droit et de l'État de droit en tant que piliers d'un système judiciaire moderne et démocratique.

Dans son intervention sur la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité de haute technologie au Vietnam, Ta Quang Khai a rappelé que la transformation numérique et les avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle (IA) et la 5G, offrent des opportunités mais posent également des défis, en facilitant l'émergence de nouvelles formes de criminalité transnationale sophistiquées. Face à cette menace, il a appelé à une coopération renforcée entre les parquets et les instances judiciaires des différents pays.

Le Vietnam est actuellement membre de la Convention de l'ASEAN sur l'entraide judiciaire en matière pénale et de 33 accords bilatéraux d'entraide judiciaire avec d'autres pays. Il participe également à huit mécanismes de coopération multilatéraux sur la prévention du crime et l'entraide judiciaire en matière pénale. Le Vietnam souhaite étendre ces accords, notamment avec les pays d'Amérique latine, et travailler avec les autorités internationales pour garantir un cyberespace sûr et sain.

En marge de la conférence, la délégation vietnamienne a tenu des réunions bilatérales avec les Parquets suprêmes de Cuba et de la Russie, mettant l'accent sur le renforcement de la coopération judiciaire et la signature d'accords bilatéraux pour lutter efficacement contre la criminalité de haute technologie.

