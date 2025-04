Une fillette de 12 ans marche à nouveau après une opération gratuite

Après 12 ans à devoir se déplacer sur les genoux en raison de pieds bots et de talons courts, une fillette a bénéficié d’une opération gratuite réalisée par des médecins et peut désormais marcher sur ses jambes.

Récemment, le Dr Lê Trọng Phát, chef du service de traumatologie orthopédique de l'hôpital FV (Hô Chi Minh-Ville), a annoncé que les médecins de l'établissement avaient opéré gratuitement une jeune patiente, N.T.T (12 ans, originaire de Quảng Bình, au Centre), atteinte de pieds bots et de talons courts congénitaux, lui permettant ainsi de marcher normalement.

T. ne pouvait pas tendre ses jambes et, en grandissant, elle n’avait d’autre choix que de se déplacer en s’appuyant sur ses genoux. À l'âge de 6 ans, sa famille l’avait emmenée dans un hôpital à Huê (Centre) pour une intervention chirurgicale, mais l’opération s’était révélée infructueuse. Ses proches avaient alors accepté l’idée qu’elle devrait vivre avec son handicap toute sa vie. Cependant, elle a ensuite été prise en charge par le fonds "Un Pas vers l'enfance", qui l'a orientée vers l'hôpital FV.

Après consultation, les médecins ont découvert que des muscles contractés empêchaient l’extension complète de ses genoux et que ses pieds ne s’étaient pas développés correctement. "Traiter les articulations des genoux et des pieds était essentiel pour que T. puisse marcher normalement", a expliqué le Dr Phát.

Les chirurgiens ont d'abord corrigé la jambe gauche de T., allongeant les tendons contractés et réalignant l’axe du pied. Après l’opération, l’extension de son genou est passée de 60 degrés à une position totalement droite en quelques semaines. Tous les frais de traitement ont été entièrement pris en charge par le fonds.

Après plus de sept mois de rééducation et d’apprentissage de la marche avec une béquille sous la supervision du personnel médical, T. a subi une deuxième intervention pour corriger son genou droit et réaligner son pied. Grâce aux séances de kinésithérapie, elle peut désormais marcher seule avec des béquilles. Selon les médecins, avec un entraînement continu, elle pourra bientôt marcher sans aucune aide.

Le Dr Phát a souligné que le pied bot congénital, comme celui dont souffrait T., est une affection relativement courante. Lorsqu’il est diagnostiqué tôt, il peut être corrigé par un traitement orthopédique par plâtre. Il encourage donc les parents à observer attentivement leurs enfants et à consulter rapidement un médecin en cas d’anomalie, afin d’éviter des interventions chirurgicales lourdes à l’avenir.

Texte et photos : Minh Thu/CVN