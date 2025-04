Le Myanmar remercie le Vietnam pour son soutien rapide après le tremblement de terre

Accueillant la délégation vietnamienne à l'aéroport international de Yangon le 30 mars, le ministre en chef de la région de Yangon, U Soe Thein, a salué l'action rapide du Vietnam, la soulignant comme un témoignage des liens forts et de l'amitié indéfectible entre les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Le général de brigade Pham Van Ty, directeur adjoint du Département des secours et du sauvetage (Armée populaire du Vietnam), chef de la mission du Vietnam, a présenté ses sincères condoléances au Myanmar pour les lourdes pertes causées par le tremblement de terre du 28 mars. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à soutenir le Myanmar pour surmonter les conséquences de la catastrophe et a espéré un prompt rétablissement du pays.

À leur arrivée, des équipes de secours du Vietnam s'est immédiatement rendues au point de coordination désigné à Naypyidaw, à plus de 450 km de Yangon. Elles travailleront en étroite collaboration avec les autorités birmanes sur les opérations de recherche et de sauvetage. La mission débute officiellement le 31 mars et se concentre sur les efforts de secours dans les zones les plus durement touchées, tout en fournissant une aide humanitaire aux personnes touchées.

VNA/CVN