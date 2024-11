Des sanctions disciplinaires à l’encontre d’organisations et à des membres du Parti

Le 20 novembre, au siège du Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat ont examiné et imposé des sanctions disciplinaires à d’organisations et à des membres du Parti ayant commis des violations et des fautes.

Après avoir examiné la proposition de la Commission centrale du contrôle du Parti, le Politburo et le Secrétariat ont constaté :

Vo Van Thuong, lorsqu'il était membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de la province de Quang Ngai pour le mandat 2010-2015, membre du Politburo, chef de la Commission centrale de la mobilisation et de l’éducation du Parti, permanent du Secrétariat, président vietnamien, a violé les règles du Parti et de l'État dans l'exercice des responsabilités et des tâches qui lui sont assignées dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Il a violé les règles sur les actes interdits aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple, entraînant de graves conséquences, une mauvaise opinion publique et affectant la réputation du Parti et de l’État.

Vuong Dinh Huê, alors qu'il occupait le poste de membre du BP, de secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et de président de l'Assemblée nationale, a violé les règles du Parti et de l'État en s'acquittant de ses responsabilités et tâches dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ; a violé les règles sur les actes interdits aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple, entraînant de graves conséquences, une mauvaise opinion publique et affectant la réputation du Parti et de l’État.

Nguyên Van Thê, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du bloc des agences du ressort central, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ministre des Transports, violant les règles du Parti et de l'État en s'acquittant de ses responsabilités et tâches dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Il a violé les règles sur les actes interdits aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple, entraînant de graves conséquences, une mauvaise opinion publique et affectant la réputation de l’organisation du Parti et de l’agence gestionnaire de l’État.

Pham Van Vong, en tant que membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la province de Vinh Phuc (de mai 2010 à février 2015), s'est dégradé en termes d'idéologie politique, d'éthique et de style de vie. Il a violé les règles du Parti et de l'État dans l'exercice des responsabilités et des tâches qui lui sont assignées dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ; a violé les règles sur les actes interdits aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple, entraînant de graves conséquences, une grande perte pour le budget d’État, une mauvaise opinion publique et affectant la réputation de l’organisation du Parti et de l’autorité locale.

Le Comité chargé des affaires du Parti du ministère des Transports pour le mandat 2021-2026 a violé le principe du centralisme démocratique, les règles du Parti et les réglementations de travail et a manqué de responsabilité et leadership et direction laxistes, permettant au ministère des Transports et à de nombreuses organisations et individus de violer les règles du Parti et de l'État dans l'organisation et la mise en œuvre de projets et d'appels d'offres réalisés par le groupe Thuân An.

Certains responsables et membres du Parti, y compris de hauts responsables ont violé les règles du Parti et de l'État dans l'exercice de leurs responsabilités et tâches dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Ils ont violé les règles sur ce que les membres du Parti ne sont pas autorisés à faire et la responsabilité de donner l'exemple. Ces violations ont causé de graves conséquences, des risques de pertes, un énorme gaspillage d'argent et de biens de l'État, provoquant une mauvaise opinion publique et réduisant la réputation de l’organisation du Parti et de l’agences gestionnaire de l'État.

Le Comité chargé des affaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) pour les mandats 2015-2020, 2021-2026 a connu des violations et des fautes, entraînant de graves conséquences difficiles à régler, un risque de perte et de gaspillage de l'argent et de bien de l'État, provoquant une mauvaise opinion publique et affectant la réputation de l’organisation du Parti et du VCCI.

Phùng Quang Hung, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire de la province de Vinh Phuc ; Ha Hoa Binh, ancien membre de la Permanence du Comité provincial du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-président du Comité populaire de la province de Vinh Phuc ; Trân Van Ven, ancien membre du Comité central du Parti du bloc des agences du ressort central, secrétaire du Comité du Parti, président du Conseil des membres de la Compagnie générale des aliments du Sud s'est dégradé en termes d'idéologie politique, d'éthique et de style de vie ; a violé les règles du Parti et de l'État dans l'exercice des responsabilités et des tâches qui lui sont assignées dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Il a violé les règles sur les actes interdits aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple, entraînant de graves conséquences, une mauvaise opinion publique et affectant la réputation de l’organisation du Parti, de l’autorité locale et de l’agence publique.

Le Politburo a, donc, décidé d’appliquer l’avertissement à l’encontre des camarades Vuong Dinh Huê, Nguyên Van Thê. Le camarade Vo Van Thuong n'a pas été pris en considération et sanctionné en raison de son traitement médical. Le BP a demandé au Comité central du Parti d'expulser le camarade Pham Van Vong du Parti.

Le Secrétariat a décidé d'exclure du Parti Phùng Quang Hung, Ha Hoa Binh et Trân Van Ven ; d’appliquer l’avertissement contre les Comités chargés des affaires du Parti du ministère des Transports pour le mandat 2021 - 2026, de la VCCI pour le mandat 2015 - 2020 ; d’appliquer une blâme pour le Comité chargé des affaires du Parti de la VCCI pour le mandat 2021-2026. Il est recommandé aux organes compétents de prendre rapidement des disciplines administratives contre les organisations et personnes mentionnées.

VNA/CVN